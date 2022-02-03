تعتبر أصابع البوريك التركي من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار وتعد سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة للغاية وغير مكلفة ويمكن تحضيرها في الفطور أو الغداء ولكنها تحتاج مهارة في حشو الجلاش باللحمة المفرومة ولفه وتحتوي أصابع البوريك على قيم غذائية عالية مثل البروتين والدهون التي تعمل على التدفئة في الطقس البارد ويمكن عمله في العزومات أو إعطائها للأولاد في المدارس بدلا من السندوتشات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير وجبة أصابع البوريك التركي.

مكونات عمل أصابع البوريك التركي باللحمة المفرومة

نصف كيلو لحمة مفرومة

ثلاث لفات من الجلاش

اثنان من البصل المفروم

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقة من صلصة بيور

رشة من الفلفل الأسود

رشة من الملح

قرف من الفلفل الحار حسب الرغبة

لعمل الصوص

كوب من اللبن

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض

كوب مخلوط من الزيت والسمنة

رشة فلفل ورشة ملح

طريقة عمل أصابع البوريك التركي باللحمة المفرومة