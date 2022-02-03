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عمر شويل - جدة طريقة عمل أصابع البوريك التركي باللحمة المفرومة - ثقفني
تعتبر أصابع البوريك التركي من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار وتعد سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة للغاية وغير مكلفة ويمكن تحضيرها في الفطور أو الغداء ولكنها تحتاج مهارة في حشو الجلاش باللحمة المفرومة ولفه وتحتوي أصابع البوريك على قيم غذائية عالية مثل البروتين والدهون التي تعمل على التدفئة في الطقس البارد ويمكن عمله في العزومات أو إعطائها للأولاد في المدارس بدلا من السندوتشات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير وجبة أصابع البوريك التركي.
مكونات عمل أصابع البوريك التركي باللحمة المفرومة
- نصف كيلو لحمة مفرومة
- ثلاث لفات من الجلاش
- اثنان من البصل المفروم
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت
- ملعقة من صلصة بيور
- رشة من الفلفل الأسود
- رشة من الملح
- قرف من الفلفل الحار حسب الرغبة
لعمل الصوص
- كوب من اللبن
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض
- كوب مخلوط من الزيت والسمنة
- رشة فلفل ورشة ملح
طريقة عمل أصابع البوريك التركي باللحمة المفرومة
- نحضر طاسة ونضع بها كمية قليلة من الزيت على نار متوسطة وبعد أن يسخن الزيت نضع اللحمة المفرومة ونقلبها جيدا حتى يتغير لونها.
- ثم نضيف البصل المفروم ونقلبه مع اللحمة جيدا ثم نضيف الطماطم والفلفل ونقلبهم معا.
- يمكن أن نضع بهارات لحمة مع الفلفل الأسود والملح.
- نترك الخليط يتسبك تماما ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- لعمل الصوص نحضر طبق عميق ونضع به الزيت والبيض واللبن والدقيق ورشة الملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض بالملعقة جيدا.
- ثم نحضر صينية ونضع الجلاش خارج الصينية واحدة تلو الأخرى.
- نقوم بدهن الصينية بالصوص الذي تم تحضيره ونفرد ورق الجلاش من اثنين إلى أربعة حسب رغبتكم.
- ثم نضع خلطة اللحمة التي أعدناها ونقوم بفردها على أوراق الجلاش بالطول ونلفها بإحكام على شكل رول حتى ننتهي من الجلاش وخلطة اللحمة.
- ثم نقطع الرول على شكل أصابع البوريك إلى أجزاء متساوية ونسكب على باقي كمية الصوص.
- بعد ذلك نشعل الفرن على درجة حرارة 180° ثم ندخل صينية أصابع البوريك إلى الفرن ونتركها عشرة دقائق أو خمس عشرة دقيقة.
- بعد أن تنضج أصابع البوريك نخرجها من الفرن ونعيد تقطيعها من نفس المكان الذي قمنا بتقطيعها منه قبل إدخالها الفرن.
- ثم نضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفا.
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