طريقة البرياني بالدجاج بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة البرياني بالدجاج، تسعى الكثير من سيدات المنزل إلى تجهيز أشهي الأكلات بطرق مختلفة ومتنوعة حتى تقوم بتقديمها لعائلتها، لهذا سوف نقوم بتجهيز البرياني بالدجاج بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزه بطريقة شهية ولذيذة ومن هنا تبدو طريقة عمل البرياني بالدجاج هامة.

طريقة البرياني بالدجاج

المكونات:

دجاجة مقطعه 8 قطع

خمس فصوص من الثوم الناعم

ملعقة من الزنجبيل

قليل من النعناع

علبة من الزبادي

بصلة كبيرة مقطعه

2 حبة من القرنفل

ثلاث حبات من الهيل

حبة من الطماطم المقطعة

قرن فلفل حار

ملعقة من بهارات الدجاج

ملعقتين من الكمون والثوم البودر

نصف ملعقة من الكزبرة والكمون

قليل من الفلفل الأسود

4 أكواب من الأرز المسلوق

2 بصلة مقطعة

علبة من لبن الزبادي.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء مناسب واضافة فيه السمن والزيت ثم يتم وضع البهارات حتى يتم تحميصها ثم نقوم بوضع البصل المقطعة وبعد أن يصفر لونها نقوم بوضع الزنجبيل والثوم وتقلب المكونات مع بعضها لمدة خمس دقائق على نار متوسطة.

في الخطوة التالية نقوم بوضع قطع الدجاج ونقوم بوضع الفلفل الحار والنعناع والكزبرة ولبن الزبادي والبصل المقلي والبهارات وتقلب المكونات مع بعضها على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج.

بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الأرز المسلوق في وعاء مناسب ونضع عليه الكاري وتخلط مع الكزبرة والبصل المقلي وخلطة الدجاج ويتم تغطية المكونات بباقي الأرز ثم نقوم بإضافة الكاري ووضع منقوع الزعفران ونقوم بوضع الكزبرة والبصل ويتم تغطيته بورق الألومنيوم ويترك على النار لمدة عشرون دقيقة وبعد ذلك يتم تناوله وبالهناء والشفاء.

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أرز بسمتي

صدور دجاج مقطعه

نصف كوب بازلاء

جزر مسلوق

خمس حبات من البصل المقطع

مكعب مرق

2 عود قرفة

ملعقتين من صلصة الطماطم الزبادي الكزبرة الخضراء

ملعقة من الكاري وقليل من الملح والفلفل الأسود واليانسون والزعفران والكركم وكوب بطاطس مقلية.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء وإضافة فى الزيت ونضع فيه القرفة مكعب مرق وتقلب المكونات ثم نضع الأرز والماء المغلي ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات مع بعضها جيدا ثم يتم تهدئة النار حتى ينضج الأرز.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزعفران على الأرض ووضع زيت في وعاء ونضع البصل ثم نقوم بإضافة الزجاج والزبادي وصلصة الطماطم واليانسون والكمون والفلفل الأسود والكمون نضع الماء والجزر والبازلاء

نقوم بإضافة واللوز المطحون وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس وتتسبك ثم نضع البطاطس والكزبرة الخضراء بعد أن ينضج الدجاج ثم نضع الأرز في طبق التقديم ونضع فوقها الخضار ويتم توزيع ت الكزبرة الخضراء والبصل على الوجه والتزيين بالكاجو.

يذكر أن البرياني بالدجاج واحدا من الأكلات اللذيذة المشهورة داخل دول الخليج العربي بشكل عام والسعودية بشكل خاصة، وللبرياني بالدجاج الكثير من الفوائد من خلال مكونات مميزة فيما يخص البرياني بالدجاج وتعد واحدة من الوجبات الأساسية والتي يمكن تناولها على الغداء وذلك لكل المواطنين بشكل كبير فيما يخص البرياني بالدجاج.