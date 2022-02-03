نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الكحك الدايب الناعم السادة و المحشى على البارد بخطوات بسيطة في المقال التالي
يعد الكحك من أهم المعجنات التي يتم تحضيرها في الأعياد و المناسبات وهذا لأنها يتميز بمذاق الرائع و الدايب و اللذيذ وهذا لأنه يتكون من مكونات بسيطة جدًا والمكونات الأساسية لتحضيره هي الدقيق و السمن لذلك يصبح عجينة طرية وناعم تذوب في الفم، كما أنه من المعجنات اللذيذة جداً المغذية المشبعة لذلك تحرص الأمهات على تحضير الكحك دائما في المنزل بأيديهم دون الحاجة إلى شرائه من الخارج لأن شراءه أصبح مكلف الثمن جداً.
مكونات الكحك الدايب
سنقدم لكم المكونات المضبوطة لتحضير الحكك من المنزل، كيلو من الدقيق ستحضرين كمية من الكحك، المكونات هي:
- كيلو من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.
- كوب ونصف من السمن البلدي (550 جرام).
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (12 جرام).
- معلقه صغيره من الخميره (6 جرام).
- معلقتين كبار من السمسم (30 جرام).
- ⅓ كوب من اللبن (180 مل).
- ماء دافئ للعجن.
- عبوة ريحة الكحك.
- رشة من الملح.
- معلقة من السكر.
طريقة تحضير الكحك الدايب
الكحك خطوات تحضيره سهل جداً و بسيطة، طريقة التحضير هي:
- قومي بتسخين الفرن قبل البدء في التحضير لكى يسخن تماماً.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونضع كافة المكونات الجافة من الدقيق و الخميرة و البيكنج بودر و السمسم و السكر و الملح ونخلط كافة هذه المكونات حتى تختلط المكونات الجافة مع بعضها.
- نأتي بالسمن البلدي و ريحة الكحك ونقوم بضربها جيدًا بالمضرب اليدوي أو باليد حتى تحصلين على قوام كريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق بالتدريج مع فرك المكونات مع السمن لكي يتشرب الدقيق من السمن بشكل جيد.
- ثم نقوم باضافة اللبن على خليط الكحك مع العجن المستمر.
- يمكنك إضافة القليل من الماء الدافئ على العجينة مع العجن حتى تحصلي على عجينة لينة عند الضغط عليها لا يحدث تشققات.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل قطع الكحك قطع متساوية ونقوم برصها في صينية الفرن بعد التوزيع القليل من السمن داخل الصينية.
- نضع الصينية في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 160 درجة ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح من جميع الجوانب.
- نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ونحتفظ به في علبة محكمة الغلق بالصحة والهنا.
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