طريقة تحضير الكحك الدايب الناعم السادة و المحشى على البارد بخطوات بسيطة

يعد الكحك من أهم المعجنات التي يتم تحضيرها في الأعياد و المناسبات وهذا لأنها يتميز بمذاق الرائع و الدايب و اللذيذ وهذا لأنه يتكون من مكونات بسيطة جدًا والمكونات الأساسية لتحضيره هي الدقيق و السمن لذلك يصبح عجينة طرية وناعم تذوب في الفم، كما أنه من المعجنات اللذيذة جداً المغذية المشبعة لذلك تحرص الأمهات على تحضير الكحك دائما في المنزل بأيديهم دون الحاجة إلى شرائه من الخارج لأن شراءه أصبح مكلف الثمن جداً.

مكونات الكحك الدايب

سنقدم لكم المكونات المضبوطة لتحضير الحكك من المنزل، كيلو من الدقيق ستحضرين كمية من الكحك، المكونات هي:

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

كوب ونصف من السمن البلدي (550 جرام).

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (12 جرام).

معلقه صغيره من الخميره (6 جرام).

معلقتين كبار من السمسم (30 جرام).

⅓ كوب من اللبن (180 مل).

ماء دافئ للعجن.

عبوة ريحة الكحك.

رشة من الملح.

معلقة من السكر.

طريقة تحضير الكحك الدايب

الكحك خطوات تحضيره سهل جداً و بسيطة، طريقة التحضير هي: