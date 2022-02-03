تعرفي على سر نجاح وصفة هريسة الشطة في المنزل مثل اكبر الشيفات

يعشق الكثير من المصريين الأكلات الحراقة، حيث يقومون بإضافة الشطة على معظم الأكلات، تعمل السكة على فتح الشهية، كما تقوم بتطهير المعدة، وعند إضافة الثوم المهروس عليها تعطى مذاق خاص للطعام، هريسة الشطة تستخدم في عدد كبير من المأكولات، كما يمكن إضافتها في تتبيلة المشويات، وتوضع في خلطة المحشى، ومع السمك المشوي أو السنجاري، هناك بعض الشركات تقوم بإنتاج هريسة السكة وتباع في المحلات التجارية ولكن بأسعار كبيرة، تتكون هريسة الشطة من مكونات متوفرة في المنزل مما يسهل على ربات البيوت إعدادها دون تكاليف عالية، وبخطوات سهلة.

مكونات هريسة الشطة

كيلو من الشطة الحمراء.

نصف كيلو من الثوم.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاثة حبات ليمون.

ملعقة كبيرة من الكمون.

1 ملعقة كبيرة من الشطة الحمراء الجافة.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

ربع كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من السكر.

خطوات عمل هريسة الشطة

نقوم بغسل الفلفل الأحمر والأخضر جيدا، ونقوم بوضعهم على فوطة المطبخ حتى يجف من الماء.

نتأكد من جفاف الفلفل.

نقوم بتقشير فصوص الثوم وغسلها وتركها تجف.

باستخدام الكبة الكهربائية نقوم بوضع الثوم والفلفل ونهرسهم جيدا.

نقوم بوضع الليمون بالقشر بعد التخلص من البذور حتى لا تعطي طعم مرار.

نقوم بإضافة السكة الحمراء البودر والكمون والكزبرة الجافة.

ونخلطهم ونضع الخل ونقلب جيدا حتى تختلط كل المكونات.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من السكر ويستخدم السكر كمادة حافظة لحفظ هريسة الشطة أكبر فترة ممكنة.

نقوم بإحضار برطمانات الحفظ ونغسلها جيدا ونقوم بتجفيفها باستخدام وضعها عشر ثواني داخل الميكروويف.

يتم توزيع كمية هريسة الشطة على كل البرطمانات.

نضع هريسة السكة في الفريزر، ونضع برطمان واحد في الثلاجة، ويتم استخراجها حسب الحاجة وتحفظ مجددا.

استخدامات هريسة الشطة

تستخدم النساء هريسة الشطة في كثير من الوصفات حيث يتم وضع ملعقة كبيرة مع تسبيكة المحشي والبامية، كما توضع مع الدواجن مثل طاجن اللحم المفروم والبسلة، مع الباذنجان المخلل المقلي والمسلوق، توضع مع السلطة الخضراء، كما يتم إضافتها مع طاجن الفول، حيث تعطي طعم رائع ومميز للطعام.