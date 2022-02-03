وصفات طبيعية 100% لتبييض الأسنان بسرعة في البيت بدون استخدام الليزر

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عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتبييض الأسنان، يسعى الجميع للحصول على ابتسامة جميلة ومشرقة سواء رجلا أو امرأة فهي جزء من المظهر الجيد لكل إنسان وإعطاء الثقة بالنفس له، فكثير من الأشخاص يشعرن بالخجل ولا يرغب بالتحدث مع الآخرين إذا كان يعانى من اصفرار الأسنان ومظهر غير جيد لها وفى نفس الوقت لا يستطيعون الذهاب إلى مراكز تجميل الأسنان وتكبد تكاليف باهظة، فإذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية للحصول على أسنان ناصعة البياض وبريق مثل اللؤلؤ دون تكلفة، فإليك بعض الوصفات المنزلية البسيطة لتبييض الأسنان.

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بسرعة

المكونات:

مقدار مناسب من مسحوق الكركم.

مقدار من زيت النعناع.

طريقة الاستخدام:

خلطي مسحوق الكركم مع زيت النعناع حتى تحصلي على قوام مثل العجينة.

ضعي القليل من الخليط على فرشاة الأسنان.

نظفي أسنانك بالفرشاة بلطف لمدة دقيقتين.

اشطفي أسنانك جيدا بالماء وكرري الوصفة عدة مرات بالأسبوع.

خلطة العسل والملح لتبييض الأسنان

المكونات:

قليل من العسل الأبيض.

قليل من الملح.

طريقة التحضير:

ضعي قليل من العسل على فرشاة الأسنان.

اغمسي الفرشاة بقليل من الملح

نظفي أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين.

اشطفي أسنانك جيدا بالماء.

نظفي أسنانك مرة أخرى بمعجون الأسنان الخاص بك.

خلطة تبييض الأسنان بالفحم

المكونات:

أقراص فحم.

القليل من الماء.

طريقة الاستخدام:

قومى بسحق أقراص الفحم حتى تصبح مثل البودرة.

اخلطي مسحوق الفحم مع القليل من الماء حتى يصبح القوام مثل العجينة المتماسكة.

ضعي الخليط على فرشاة الأسنان وافركي أسنانك جيدا.

اغسلي أسنانك جيدا بالماء.

نظفي أسنانك بالمعجون الذي تستخدميه فى العادة.

خلطة زيت الخردل والملح

المكونات:

القليل من الملح.

مقدار مضاعف من زيت الخردل.

طريقة الاستخدام:

اخلطي زيت الخردل مع الملح بحيث يكون زيت الخردل ضعف كمية الملح.

ضعي الخليط على فرشاة الأسنان.

افركي أسنانك جيدا بالفرشاة لمدة 3 دقائق.

اغسلي أسنانك جيدا بالماء حتى تزول بقايا الخليط.

خلطة بيكربونات الصوديوم والليمون

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

قليل من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام: