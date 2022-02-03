نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الشكولاتة بونتي في المنزل ولا داعي لشراء الجاهزة في المقال التالي
تعتبر وصفة شيكولاتة بونتي بجوز الهند وصفة خفيفة شهيرة بشكل كبير مصنوعة من جوز الهند المجفف وطلاء الشوكولاتة في الأساس، تلك النوع من الشيكولاتة حازت على الكثير من الحب والتقدير من قبل الصغار والأطفال، وأيضًا من قبل البالغين وتعد من أشهر الحلويات المحببة لمعظمنا، ونحن نقوم بشرائها من المتاجر ونتساءل عما إذا كان بإمكاننا تحضيرها في المنزل وخاصًة أن الشوكولاتة هي أحد الوجبات الخفيفة المصنوعة من المكونات الأساسية وبالفعل يمكنك تحضيرها بكل سهولة من خلال مكونات بسيطة واقتصادية فتابعونا لنكشف عن طريقة صنعها لتستمتع بها أنت وكافة أفراد أسرتك.
مكونات تحضير شيكولاتة بونتي
- كوب ونصف كوب حليب.
- نصف كوب سكر.
- 22 كوب جوز هند (مجفف).
- نصف كوب كريمة.
- 300 جرام شوكولاتة بالحليب.
طريقة صنع شيكولاتة بونتي
نقدم لكل سيدة تبحث عن طريقة ناجحة لعمل شيكولاتة بونتي في المنزل طريقة سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها في منزلك، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية:
- أولاً ضع الحليب ونصف كوب من السكر ويقلب بشكل جيد حتى يذوب السكر تماما.
- نضيف جوز هند ونخلط جيدا ثم أضيفي ربع كوب كريمة واخلطي جيداً، حيث أن إضافة الكريمة تجعل طبقة جوز الهند كريمية ولذيذة.
- استمر في الطهي على نار متوسطة حتى يبدأ الخليط يصبح كريمي، ثم قومي بنقل الخليط إلى طبق ليبرد قليلاً.
- خذ خليطًا بحجم كرة وشكله على شكل مستطيل وكما تحب ويحفظ في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى يتماسك تمامًا.
- حضري الآن الشوكولاتة المذابة عن طريق إذابة 300 جرام من شوكولاتة الحليب وضعيها في وعاء على النار.
- استمر في التقليب حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا.
- تبرد الشوكولاتة المذابة قليلاً، إذا كانت الشوكولاتة ساخنة جدًا، فسوف تذوب ألواح جوز الهند عند وضعها فيها.
- الآن، ضعي قطع جوز الهند في الشوكولاتة المذابة وغطيها بشكل جيد.
- ثم ضعيها في ورق الزبدة وضعيها في الثلاجة لمدة لا تقل المدة عن ساعة حتى تتماسك تمامًا.
- أخيرًا، استمتع بألواح الشوكولاتة المصنوعة منزليًا لمدة أسبوع عند تخزينها في علبة مغلقة بشكل جيد، وبالهنا والشفا.
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