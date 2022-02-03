أسهل طريقة لعمل الشكولاتة بونتي في المنزل ولا داعي لشراء الجاهزة

تعتبر وصفة شيكولاتة بونتي بجوز الهند وصفة خفيفة شهيرة بشكل كبير مصنوعة من جوز الهند المجفف وطلاء الشوكولاتة في الأساس، تلك النوع من الشيكولاتة حازت على الكثير من الحب والتقدير من قبل الصغار والأطفال، وأيضًا من قبل البالغين وتعد من أشهر الحلويات المحببة لمعظمنا، ونحن نقوم بشرائها من المتاجر ونتساءل عما إذا كان بإمكاننا تحضيرها في المنزل وخاصًة أن الشوكولاتة هي أحد الوجبات الخفيفة المصنوعة من المكونات الأساسية وبالفعل يمكنك تحضيرها بكل سهولة من خلال مكونات بسيطة واقتصادية فتابعونا لنكشف عن طريقة صنعها لتستمتع بها أنت وكافة أفراد أسرتك.

مكونات تحضير شيكولاتة بونتي

كوب ونصف كوب حليب.

نصف كوب سكر.

22 كوب جوز هند (مجفف).

نصف كوب كريمة.

300 جرام شوكولاتة بالحليب.

طريقة صنع شيكولاتة بونتي

نقدم لكل سيدة تبحث عن طريقة ناجحة لعمل شيكولاتة بونتي في المنزل طريقة سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها في منزلك، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية: