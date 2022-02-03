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عمر شويل - جدة بدون مقوار بسرعه الصاروخ...هقولك على طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة جداً مهما كانت كمية الكوسة أو الباذنجان - ثقفني
بدون مقوار بسرعه الصاروخ…هقولك على طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة جداً مهما كانت كمية الكوسة أو الباذنجان
يُعدْ طبق المحشي من أهم الوجبات في العالم العربي وخاصة عند المصريين وكثير من النساء يصعب عليها الأمر عند التحضير لعمل المحشي وخاصة محشي الكوسة والباذنجان بسبب صعوبة تقويرهم فبعض الطرق الخاطئة تؤدي إلى تكسير الكوسة والباذنجان عند تقويرهم فلا يصلحوا للمحشي ولذلك سنقدم طرق تقوير الباذنجان والكوسة بسرعة.
طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة جداً
نستخدم في هذه الطريقة السكين لكي تساعد على التقوير بسرعة وبسهولة وتكون الخطوات كالتالي:
- نقوم بإحضار كمية الكوسة أو الباذنجان المراد حشوها ثم ننظفها و نتخلص من الرؤوس الموجودة بها.
- نحضر السكين وندخلها ببطء في منتصف الباذنجان والكوسة من منطقة الرأس.
- نقوم بلف السكين داخل الباذنجان والكوسة ونستمر في اللف ببطء فنلاحظ انفصال القالب الموجود بهما وتراكمه على جوانب السكين.
- بعد الانتهاء من تنظيف قالب الباذنجان والكوسة نقوم بإخراج السكينة.
- نكرر نفس الخطوة مع باقي الكمية الموجودة لدينا ثم نقوم بغسل الباذنجان والكوسة جيدًا ويكون جاهز للحشو.
الطريقة الثانية في تقوير الباذنجان والكوسة
ونستخدم في هذه الطريقة شوكة الطعام حيث تساعد في تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة وتُستخدم كالآتي:
- نقوم بتجهيز الكمية المراد حشوها من الكوسة والباذنجان ونقطع الرؤوس الموجودة بها.
- نحضر شوكة الطعام وندخلها في رأس الباذنجان والكوسة ونقوم بالتقوير حتى نصل إلى الجزء قبل الأخير من الكوسة.
- نستمر في لف الشوكة أو تقويرها داخل الكوسة أو الباذنجان حتى يلتصق اللُب الموجود بداخل الكوسة حول الشوكة.
- نقوم بإخراج الشوكة ونلاحظ تقوير الكوسة والباذنجان من اللُب الموجود به تمامًا.
- نكرر نفس الخطوات حتى نتخلص من تقوير باقي الكمية الموجودة لدينا.
- الطريقة الثالثة لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة
- في هذه الطريقة نقوم باستخدام قطاعة التفاح وذلك من خلال الخطوات التالية:
- لتقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة نقوم باستخدام قطاعة التفاح حيثُ نقوم بإدخال الكوسة داخل القطاعة فتتخلص من قلبها تمامًا ونحصل على الكوسة أو الباذنجان الجاهزة للحشو.
- بعد تكرار نفس الخطوة مع كمية الكوسة والباذنجان الموجودة لدينا نقوم بغسله جيدًا وبذلك يكون جاهز للحشو.
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