نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي المندي السعودي على أصوله بخلطة وتتبيلة لذيذة بطريقة مختلفة وبطعم ومذاق شهي في المقال التالي
المندي من الأكلات الخليجية، والتي انتشرت في بلادنا، وأصبح الكثير من النساء تبحث عن طريقة تحضيرها، وذلك حتى يتم القيام بعمل اكلة مميزة فاخرة، كما أنها يمكن القيام بتحضيرها في العزائم المميزة، ويتم تناول المندي أما بالفراخ أو اللحمة، والان سوف نعرض لكم طريقة عمل المندي بكل سهولة من خلال هذا المقال.
هناك الكثير من الاكلات المختلفة المميزة التي انتشرت في بلادنا بشكل واسع، وذلك قد يرجع ذلك إلى طعمها المميزوالشهي، ومن أهم هذه الاكلات الرائعة هي المندي والذي يرجع أصله إلى اليمن وبلاد الخليج العربي، وأصبح يبحث عن طريقة تحضيره الكثير من النساء حتى يتم تحضيره في المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريق تجهيز المندي بكل سهولة.
طريقة عمل المندي اللحم في المنزل بكل سهولة
الآن يمكنكم عمل مندي اللحم بكل سهولة، وهي من أهم الأكلات المميزة التي سوف يستمتع بها أسرتك وضيوفك بالتأكيد، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- كيلو من اللحم الضاني وهي لحمة الخروف.
- كيلو من الأرز البسمتي.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- ملعقتان من الزيت النباتي.
- اربع اكواب فيما يعادل كيلو من شوربة اللحم.
- بصلة مقطعة إلى أربع أقسام.
- ثلاث قرون من الثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة من الكركم.
طريقة التحضير
- قومي بتنظيف اللحم جيدًا.
- ثم قومي بتتبيل اللحم بنص الكمية من التوابل التي تم تحضيرها.
- احضري حلة مناسبة الحجم.
- أضيفي بها ملعقة من السمن، اتركيها حتى تسخن، ثم قومي بتشويح اللحم بداخلها حتى يتغير لونه، ويبدأ أن يمتص التوابل بشكل جيد.
- قومي بإضافة لتر من المياه الدافئة على اللحم.
- اتركيها حتى تغلي ثم اخفضي النار عليها حتى تنضج تمامًا.
- ارفعي اللحمة من الشوربة واتركي كلًا منهم جانبًا.
- احضري الأرز وقومي بنقعه لمدة ساعة.
- ثم احضري قدر اخر،واصيفي بداخله الزيت النباتي.
- اتركي الزيت حتى يسخن.
- أضيفي إليه اربع اكواب من الشوربة.
- ثم اضيفي باقي التوابل التي تم تحضيرها مع إضافة ملعقة من الكركم.
- أتركي المكونات تغلي ثم أضيفي الأرز إليه.
- اتركية على نار هادئة حتى يقترب على النضج، اضيفي على سطح الأرز اللحم.
- قومي بتغطية كل القدر من فوق بورق الفويل.
- اعملي بعض الثقوب به.
- اتركيه على النار وذلك حتي يجف الارز بشكل واضح.
- احضري طبق التقديم واضيفي به الخليط من الأرز باللحم.
- ويمكن رش بعض المكسرات على الوجه.
- ويتم تناوله ساخن بألف هنا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ