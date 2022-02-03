أعملي المندي السعودي على أصوله بخلطة وتتبيلة لذيذة بطريقة مختلفة وبطعم ومذاق شهي

المندي من الأكلات الخليجية، والتي انتشرت في بلادنا، وأصبح الكثير من النساء تبحث عن طريقة تحضيرها، وذلك حتى يتم القيام بعمل اكلة مميزة فاخرة، كما أنها يمكن القيام بتحضيرها في العزائم المميزة، ويتم تناول المندي أما بالفراخ أو اللحمة، والان سوف نعرض لكم طريقة عمل المندي بكل سهولة من خلال هذا المقال.

هناك الكثير من الاكلات المختلفة المميزة التي انتشرت في بلادنا بشكل واسع، وذلك قد يرجع ذلك إلى طعمها المميزوالشهي، ومن أهم هذه الاكلات الرائعة هي المندي والذي يرجع أصله إلى اليمن وبلاد الخليج العربي، وأصبح يبحث عن طريقة تحضيره الكثير من النساء حتى يتم تحضيره في المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريق تجهيز المندي بكل سهولة.

طريقة عمل المندي اللحم في المنزل بكل سهولة

الآن يمكنكم عمل مندي اللحم بكل سهولة، وهي من أهم الأكلات المميزة التي سوف يستمتع بها أسرتك وضيوفك بالتأكيد، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كيلو من اللحم الضاني وهي لحمة الخروف.

كيلو من الأرز البسمتي.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقتان من الزيت النباتي.

اربع اكواب فيما يعادل كيلو من شوربة اللحم.

بصلة مقطعة إلى أربع أقسام.

ثلاث قرون من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير