“أكلة العيلة”.. طريقه المكرونة بالبشاميل مثل المطاعم في أسرع وقت وطعم ملهوش مثيل

إن المكرونة بالبشاميل من الأكلات المفضلة للجميع ويعد طبقاً رئيسياً بجميع الولائم والعزومات الرمضانية، كما أنه مناسب جداً لجميع المناسبات العائلية، فهي لذيذة ومن الأطعمة الشهية ذو القيمة الغذائية العالية، ولذا فإننا من خلال مقالنا هذا سنقدم سنساعدك في معرفة طريقه المكرونة بالبشاميل مع المقادير الخاصة بها بأسهل الطرق الممكنة.

طريقه المكرونة بالبشاميل

تعد المكرونة بالبشاميل من الوصفات السهلة والسريعة فلا تأخذ الكثير من الوقت مطلقاً، ومكوناتها تتواجد جميع المنازل وهي مثالية للأشخاص المبتدئين الذين يريدوا أن يحضروا وصفات بسيطة وبنفس الوقت تكون ذو طعم رائع، فلها قيمة غذائية متميزة لاحتوائها على اللبن والبيض والمكونات الأخرى التي تعطي لها مذاقاً شهياً ومفيد، وإليكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل مع المقادير بالتفصيل.

المقادير

نصف كيلو مكرونة.

ثلاث ملاعق سمن أو حتى زبدة.

ثمرتين بصل مفروم.

كوبين صلصة.

4 كوب حليب دافئ.

أربع ملاعق دقيق.

ملح وفلفل.

نصف كيلو لحمة مفرومة خالية من الدهن.

ملعقتين كبيرتين زيت.

خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل

نأتي بقدر ونضعه فوق النار.

نضع المكرونة بعد ذلك داخل الماء المغلى ونتركها دقائق حتى يتم سلقها ونضيف لها رشة من الملح والزيت خلال السلق حتى لا تلتصق بالقدر خلال السلق.

نرفع المكرونة من فوق النار ونأخذها للتصفية ونغسلها جيداً.

نقوم بتحضير الصلصة الخاصة بالبشاميل عبر تقليب البصل بالزيت ووضع كوبين صلصة الطماطم.

نقلب المكرونة بالصلصة ونتركها جانباً.

بإناء آخر فوق النار يسخن به الزيت ونقلبه مع البصلة الأخرى المفرومة إلى أن يذبل.

نضع فوقهم اللحمة ومعها الفلفل والملح.

نعصج اللحمة بشكل جيد ونرفعها من فوق النار بعد أن يمر حوالي 10 دقائق إلى أن تستوي اللحمة.

نقوم بتحضير البشاميل بوعاء آخر فوق النار ثم نضع به السمنة أو حتى الزبدة حسب ما تفضلوا ونضيف لهم الدقيق ونقلبهم جيداً.

ننزل عليهم بالحليب تدريجياً ونضيف الملح والفلفل مع استمرار التقليب للبشاميل إلى أن يصل للقوام الكريمي الناعم.

بصينية بايركس نضع صوص البشاميل ثم طبقة مكرونة وبعدها طبقة لحمة ونكرر الطبقات مكرونة ولحمة وبشاميل وتوضع هذه الصينية بالفرن بعد أن يكون قد تم تسخينه على 180 درجة، نخرجها بعد أن تنضج من الفرن ونضع جبنة موتزاريلا وبارميزان نرجعها للفرن مرة أخرى تحت الشواية دقيقتين فقط إلى أن تذوب الجبنة وتأخذ المكرونة لوناً ذهبياً.

نخرجها مرة أخرى ونضعها جانباً إلى أن تبرد وتقطع وبالهناء والشفاء.

الجدير بالذكر بإن هناك بعض خبراء الطبخ الذين ينصحوا ربات البيوت بضرورة وضع قليل من الجبن، وخاصة الرومي منها، على صينية المكرونة بالشاميل، مؤكدين بإن هذا الأمر يعطي مذاق ونكهة مختلفة لتلك الوجبة، ولكن هناك بعض السيدات التي لا تفضل هذا الأمر على الإطلاق، ولذا فالأمر يبقى اختياري سواء كانت ربة المنزل ترغب في وضع قليل من الجبن الرومي أو الموتزاريلا أو لا تفضل ذلك.