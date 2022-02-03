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عمر شويل - جدة طريقة تحضير أحلى كوكيز برتقال في منزلك بقوام مدهش وطعم في منتهى الروعة، نقدم لكم اليوم واحدة من أسهل وألذ وصفات البسكويت المنزلية وهي وصفة بسكويت البرتقال. معظم منازلنا لا تخلو من وجود البرتقال خاصة في فصل الشتاء؛ فهو العنصر الأساسي في كل منزل للقضاء على نزلات البرد لاحتوائه على فيتامين سي، واليوم سوف نقوم بإعداد كوكيز البرتقال سهل التحضير في المنزل مع قوام مدهش وطعم رائع لابد أن تجربيه.

طريقة تحضير كوكيز البرتقال في المنزل

المقادير التالية تكفي لتحضير 25 قطعة بسكويت من كوكيز البرتقال، مع العلم أنها يجب أن تكون جميعها بدرجة حرارة الغرفة:

نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام أو يمكنك إضافة كوب إلا ربع حسب الذوق.

نصف كوب زبدة بمقدار 125 جرام.

بيضة واحدة.

برتقالة واحدة (نأخذ منها ملعقة صغيرة من بشر البرتقال وربع كوب من عصير البرتقال).

3 كوب إلا ربع دقيق بمقدار 350 جرام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر بمقدار 5 جرام.

لإعداد بسكويت البرتقال قومي في البداية بإضافة البيكنج بودر إلى مقدار الدقيق ونخلطهم معا، ثم في وعاء العجان الكهربائي نضف الزبدة والسكر، ثم نخفقهم معا بشكل جيد ويمكنك إستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي، يتم الخفق حتى يصبح الخليط فاتح اللون وبقوام خفيف وبعد ذلك نضف البيضة، مع متابعة الخفق حتى تتداخل مع خليط الزبدة والسكر وأثناء هذا نحضر بشر البرتقال وعصير البرتقال ويجب أن يتم بشر الطبقة البرتقالية فقط وليس الطبقة البيضاء.

بسكويت البرتقال بطريقة سهلة

قومي بإضافة بشر البرتقال مع عصير البرتقال إلى الخليط ونخلط بشكل جيد حتى تتداخل المكونات مع بعضها، بعد ذلك نضف الدقيق ونخلط حتى يتجانس القوام ويتداخل الدقيق مع الخليط فقط وليس هناك حاجة إلى المزيد من الخلط، ثم نجمع فقط العجين بدون عجنه ونتركه ليستريح لمدة 20-15 دقيقة، وبعد ذلك نجهز الفرن على درجة حرارة 170 مئوية ثم نرش دقيق على سطح مناسب ونضع العجين أو يمكنك وضع العجين على ورقة خبز أو ورقة زبدة وورقة أخرى أعلاه.

في الخطوة التالية قومي بفرد العجين بسُمك مناسب لكم حيث أن السُمك الرفيع يجعل البسكويت مقرمش والسُمك السميك يجعله طري، ثم بإستخدام قطاعة بسكويت دائرية الشكل بقطر 6 سم نشكل العجين ثم نضعه في صينية على ورقة زبدة، وبعد ذلك ندهن وجه البسكويت بصفار بيضة مع ملعقة كبيرة من الزبادي والقليل من الفانيليا، ثم بإستخدام شوكة نصنع خطوط على كل قطعة بسكويت ثم ندخل الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة، وبعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه يهدأ وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم.