“النتيجة مضمونة”.. ماسك لتوحيد لون البشرة سريعا طبيعي وآمن من أول مرة استعمال

تبحث العديد من الفتيات عن ماسك لتوحيد لون البشرة سريعا والتقليل من البقع الداكنة الموجودة في الوجه، لأن مستحضرات التجميل الطبية التي تقوم بهذه الوظيفة غالية الثمن، لذلك نقدم لكم في هذه المقالة بعض الوصفات الطبيعية السريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل، للحصول على ماسك يساعد في التخلص من البقع الداكنة ويوحد لون البشرة في أقل فترة ممكنة.

ماسك لتوحيد لون البشرة سريعا

يمكن عمل وصفات طبيعية من مكونات موجودة في المنزل لتساعد في توحيد لون البشرة والقضاء على البقع الداكنة سريعا، ومن هذه الوصفات الآتي:

الشوفان والعسل الأبيض لتوحيد لون البشرة

يتم عمل ماسك من الشوفان والعسل، وذلك بطحن الشوفان حتى يصبح مثل الدقيق، وبعدها يوضع عليه القليل من العسل حتى نحصل على عجينة لينة القوام، يمكن وضعها على الوجه مثل الماسك، وذلك لمدة نصف ساعة، بعدها يغسل بالماء الفاتر، ويتم وضع كريم مرطب على الوجه.

تستخدم هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً، حتى تختفي كافة الحبوب والبقع الداكنة ويتم توحيد لون البشرة.

كما أن هذا الماسك يرطب البشرة ويغذيها ويعطيها الحيوية والنضارة المطلوبة.

الزبادي والعسل الأبيض

يمكن خلط ملعقة من الزبادي مع ملعقة من العسل، وإضافة القليل من السكر خشن وعصير الليمون.

للحصول على ماسك مفيد جداً للبشرة، يساعد على ترطيبها وتوحيد لونها.

يتم وضع الماسك على الوجه بالكامل، ويترك لمدة عشر دقائق.

ثم بعدها يتم تدليك الوجه بهذا الماسك، ويترك لمدة خمس دقائق أخرى.

يتم غسل الوجه وإزالة الماسك، ويوضع مريم مرطب على البشرة.

تستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

الطحينة والسكر

يتم خلط ملعقة من الطحينة، مع ملعقة من السكر الخشن، وملعقة من الحليب أو الزبادي.

يوضع هذا الماسك على البشرة مع التدليك بحركات دائرية.

يقوم الماسك بتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، بالإضافة إلى أنه يجفف الحبوب الموجة في الوجه، ومع الاستمرار عليه يعمل على اختفائها تماما، كما أنه يساعد في إزالة البقع الداكنة التي تبقى مكان حبوب الوجه بعد اختفائها.

بعد تدليك البشرة بهذا الماسك، يترك على الوجه حتى يجف، ثم يشطف بالماء الفاتر، ويوضع كريم مرطب، أو واقي شمس إذا كنت ستخرجين من المنزل.

ويجب التنويه على كون عدد كبير من خبراء التجميل والعناية بالبشرة ينصحون الفتيات دومًا بالتأكد من عدم وجود أي حساسية تجاه أي منتج أو مكون من مكونات وصفة ما قبل استخدامها، وهذا حتى لا تتسبب لها الوصفات المنزلية في أي مشاكل مستقبلية سواء على مستوى العناية بالبشرة والوجه أو العناية بالشعر، ولهذا يجب التأكد من هذا الأمر قبل البدء في استخدام أي وصفة تجميلية مهما كانت.