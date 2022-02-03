طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط وسر التسبيكة المميزة والتكات السحرية لكفتة هشة ومتماسكة وغير مكتومة

طريقة عمل كفتة الأرز لجميع ربات المنازل، إن مللت من طهي اللحوم بالطريقة الاعتيادية، وتعانين مع أطفالك كي يأكلونها، ما رأيك أن نصنع اليوم لهم طبقًا جديدًا من كفتة الأرز؟ وبهذا تتمكنين من التنويع في تقديم أطباق اللحوم، والوجبة متكاملة الغذاء، وخفيفة على المعدة، وسيحبها أطفالك بالفعل، بل سيطلبون منكِ تكرارها أكثر من مرة في الأسبوع، ولن تحتاج منك مكونات كثيرة، فقط تابعي المقال للنهاية.

طريقة عمل كفتة الأرز

أول وصفة سنعرضها اليوم، هي الطريقة الاصلية لعمل كفة الأرز الشهية والطريقة مع المكونات كالتالي:

نصف كيلو لحم مفروم.

كوب أرز مطحون.

بصلة مبشورة.

شبت، وبقدونس، وكزبرة مقطعين.

توابل متنوعة.

كوبين عصير طماطم.

ثمرتين بطاطس مقطعة مكعبات.

فلفل أخضر أو أحمر مقطع.

ثوم مفروم.

كفتة الأرز في الخلاط

في الكبة قومي بفرم البقدونس مع البصل، والثوم، ثم ضيفي الملح.

ضعي مطحون الأرز مع المكونات السابقة في الكبة، مع التوابل.

ثم ضيفي اللحم في النهاية، واعيدي فرمهم من جديد، حتى تمتزج كل المكونات وتصبح كالعجينة.

ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم شكليها أصابع أو كرات على حسب رغبتك.

احضري طاسة بها زيت قومي بتسخينه أولًا، ثم أبداي تحمير الكفتة، وبعد ذلك اخرجيها على طبق.

طريقة عمل صلصة كفتة الأرز

قومي بتحمير الثوم المفروم.

ضعي فوقه كوبين من عصير الطماطم.

تبلي التسبيكة بالملح والبهرات، واتركيها حتى تنخفض كميتها للنصف.

سر نجاح كفتة الأرز

بعض السيدات لا تنجح معها الكفتة، وتشتكي من أنها غير متماسكة كما يحدث في فيديوهات الوصفة وصورها؛ لهذا قامت إحدى الشيفات بالإفصاح عن سر نجاح تلك الكفتة، وهي كالآتي:

من مظاهر نجاح الكفتة أن تكون طرية من الداخل، ومتماسكة من الخارج.

لا تكثري من الأرز؛ لأنه يتسبب في تفكيكها، فقط مقدار كوب لكل نصف كيلو لحم.

اللون الأخضر الداخلي للكفتة سببه الخضروات، مثل: البقدونس، والشبت، والكزبرة، وهؤلاء يمنحون الكفتة نكهة ورائحة مميزة.

في الختام تعتمد طريقة عمل كفتة الأرز على المكونات التي تستخدمينها مع اللحم المفروم، ومن الوصفة السابقة نجد أنها مغذية، ومتكاملة العناصر، من نشويات، وبروتين، وخضروات وغيرها من العناصر، وهذا يعني أنك تقدمين لأسرتك طبق مميز، وصحي, وخفيف.