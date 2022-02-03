في دقائق معدودة.. حضري صوص الشيكولاته اللذيذ لتزين الكيك والجاتوهات

طريقة عمل صوص الشيكولاته، صوص الشوكولاته من أهم المكونات الأساسية لتزيين الكيك والحلويات الشرقية والغربية، ولا يستطيع أي أحد أن يقوم بتحضير صوص الشوكولاته مثل الذي يحضر في مخابز الحلويات والكيك ومحلات التورتات، لأنه يحتاج إلى أسرار وحيل بسيطة وخطوات سهلة لعمل أشهى صوص شوكولاته لتزيين الكيك الذي يعشقه الكبار والصغار، ويعتبر صوص الشوكولاته من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم لاحتوائه على الحليب والكاكاو مما يساهم في مد الجسم بالطاقة والنشاط ولكن يفضل التقليل من تناوله بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر التي تتسبب في ارتفاع زيادة الوزن.

طريقة عمل صوص الشوكولاته

إليكم أفضل وأسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاته وبمذاق شهي ولذيذ:

المكونات

كوب من بودرة الكاكاو الخام.

ملعقتين من بودرة الحليب.

ملعقتين من الحليب السائل.

ربع كوب من الزبدة الذائبة.

ربع كوب من بودرة السكر.

نصف كوب من الماء الساخن.

خطوات التحضير

تحضير الخلاط الكهربائي ويوضع فيه السكر والحليب السائل.

الضغط على مفتاح التشغيل وضرب المكونات مع بعضها جيداً.

إضافة الكاكاو والحليب البودرة والماء الساخن إلى وعاء الخلاط ثم يتم الاستمرار في الضرب.

سكب الخليط في قدر عميق على نار هادئة ثم يتم إضافة الزبدة فوق الخليط.

تقليب الزبدة مع خليط الصوص للحصول على لمعة ومذاق لا مثيل له.

رفع الصوص عن النار ثم يتم الاحتفاظ به في برطمان زجاجي محكم الغلق لحين الاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاته بقطع الشكولاته

هذه الطريقة سهلة للغاية ولكنها من الممكن أن تكون مكلفة إلى حد ما مقارنة بالطريقة السابقة، ولكن نتيجتها ممتازة ورائعة لأنها تتكون بالكامل من قطع الشوكولاته، ويمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

المكونات

كوبان من قطع الشوكولاته الخام المبشور.

كوب من الزبدة الذائبة.

خطوات التحضير