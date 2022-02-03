نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني.. النشا للتفتيح السريع للوجه والجسم ووداعاً لكل كريمات التبييض لبشرة بيضاء كالثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا للتفتيح السريع هل استخدمتي وصفاته من قبل؟ فالنشا له أهمية عظمى في تفتيح وتوحيد لون بشرة الوجه، ويمكن استخدامه في وصفات أيضًا لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم مثل: منطقة البكيني، وتحت الإبط، فوصفات التجميل الخاصة بالبشرة لا تخلو من النشا، ثم يضاف إليها محتويات أخرى على حسب المشكلة المراد علاجتها، لكننا اليوم سوف نستخدمها في وصفات للتفتيح بوجه عام.

النشا للتفتيح السريع

من أهم الوصفات التجميلية التي يمكنك استخدامها، وصفة النشا مع الزبادي، وهي تعمل على تفتيح البشرة، ويمكن استخدامها للبشرة الجافة والعادية، والمكونات أدناه:

ملعقة نشا.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين زبادي.

تفتيح البشرة بسرعة

احضري طبق صغير ثم امزجي المكونات فيه بملعقة صغيرة.

اغسلي وجهك أو المكان المراد تفتيحه، ثم جففيه.

وزعي خلطة الزبادي والنشا على وجهك، ثم اتركيه نصف ساعة.

اغسلي البشرة بماء دافئ نسبيًا.

يمكنك تكرار الماسك ثلاث مرات أسبوعيًا؛ حتى تلاحظي تفتيح سريع.

ماسك التفتيح الفوري

ما لا تعرفينه عن ماسك البطاطس و النشا أنها مكون ممتاز يساعد على التفتيح، ومع النشا لا يمكنك تخيل الفائدة من الوصفة، وتفاصيلها كالآتي:

المكونات

ملعقة نشا صغيرة.

ملعقة حليب بودرة.

ثمرة بطاطس مبشورة.

طريقة الاستخدام

نظفي وجهك قبل تطبيق الماسك عليه، واحرصي أن يكون جافًا.

اخلطي المكونات في طبق صغير، ثم وزعيها على الوجه.

انتظري فقط 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بماء دافئ.

استخدمي بخاخ به ماء ورد، ورشيه على وجهك ليقبض المسام.

إن رغبتي في تفتيح سريع، استخدمي الوصفة 4 مرات أسبوعيًا.

طريقة تفتيح البشرة السمراء بسرعة

هذه الوصفة بسيطة للغاية، لكن مفعولها في التفتيح عظيم، وهي لا تحتاج منك كثير من المكونات، وهي ما سنوضحه الآن أدناه:

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقتين ماء ورد.

نصف ملعقة عسل نحل.

طريقة الاستخدام

امزجي كل ما سبق من مكونات في طبق.

اغسلي وجهك ونظفيه مسبقًا، وقومي بتجفيفه.

اتركي الماسك على وجهك فقط 30 دقيقة؛ حتى يجف تمامًا.

اغسلي بشرتك بلطف بماء فاتر، ثم جففيه.

ما رأيك في وصفات النشا للتفتيح السريع؟ كلها بسيطة ألم تلاحظي ذلك؟ لكن بالرغم من ذلك نتيجتها مرضية جدًا، وسريعة، لن تحتاجي استخدامات كريمات التفتيح بعد الآن، يكفي المكونات الطبيعية، وستجدي بشرتك أصبحت صافية وجميلة.