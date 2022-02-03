نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالبدر.. مكونات خلطة التبييض الصاروخية لبشرة لامعة ونضرة وأفتح 3 درجات من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكِ أفضل مكونات خلطة التبييض الصاروخية التي ستذهلك نتائجها من المرة الأولى للاستخدام، قد يكون هناك الكثير من الوصفات الموجودة على الإنترنت المستخدمة للتفتيح، ولكن وصفاتنا فعالة ولها نتائج رائعة وسوف ترين ذلك بنفسك، والآن تابعي معنا مقال اليوم للتعرف على كل ما هو مفيد لبشرتك لتجعليها نضرة وجذابة.

مكونات خلطة التبييض الصاروخية

قد يكون هناك تخوفات كثيرة من المكونات المستخدمة في وصفات تفتيح البشرة لأنها يمكن أن تسبب التهابات أو حساسية للبشرة، ولكن المكونات التي سنقوم بذكرها تكون آمنة تماماً على الجلد ولا تسبب أي أضرار أو أعراض جانبية ايكم وصفات طبيعية لبياض الثلج بسهولة في المنزل.

خلطة الخميرة والسكر

تعتبر خلطة الخميرة لنفخ الوجه وتوريده أكثر من رائعة ولها نتائج فعالة في التفتيح:

المكونات:

عدد 1 كوب من السكر الخشن.

وعدد 4 ملاعق كبيرة من الخميرة.

عدد 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار مناسب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

أولا يتم مزج عصير الليمون والسكر والخميرة مع بعضهم.

بعد ذلك يتم إضافة زيت الزيتون إلى هذا المزيج ثم تقليبهم جميعاً مع بعضهم ليصبح خليط متجانس.

ثم يتم وضع هذا الخليط على الجسم أو أي منطقة تريدينها وتركه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم فركه بحركات دائرية ثم غسله بالماء الفاتر.

خلطة الموز للتفتيح الفوري

المكونات:

حبة واحدة من الموز.

الكمية التي تريدينها من زيت اللوز الطبيعي.

طريقة التحضير:

أولا يتم هرس حبة الموز جيداً حتى تصبح قريبة من السائل.

بعد ذلك يتم إضافة زيت اللوز إليها ثم يتم تقليبهم جيداً حتى يكون الخليط متجانس مع بعضه.

ثم يترك على البشرة لمدة ربع ساعة ثم غسله بالماء الفاتر.

ماسك الاناناس للوجه

المكونات:

كمية من عصير الأناناس.

5 ملاعق من حليب جوز الهند.

طريقة التحضير:

أولا يتم خلط عصير الأناناس مع حليب جوز الهند مع بعضهم.

بعد ذلك يتم تقليبهم جيداً حتى يصبح خليط متماسك ومتجانس.

ثم يتم وضعه على أي منطقة تريدينها سواء البشرة أو الجسم.

بعد ذلك يترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم بعد ذلك يتم دعك الجسم بعد ذلك باستخدام الليفة المغربية والماء الفاتر.

في الختام نكون قدمنا إليك أفضل مكونات خلطة التبييض الصاروخية التي سوف تحدث فارق كبير في بشرتك وسوف تلاحظين النتائج قبل وبعد استخدام هذه الخلطات، وسيصبح جسمك خالي من أي بقع أو مناطق داكنة وسوف تزداد ثقتك بنفسك.