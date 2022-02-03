لنعومة وبياض ناصع.. تفتيح اليدين في اسبوع مجربة وفعالة 100% لن تصدقي النتيجة الرائعة

تفتيح اليدين في اسبوع، اليدين من المظهر الجمالي التي تعتنى به الكثير من السيدات لمظهر يدين ناعمة ومرطبة لامعة ونظيفة ولا تحتوى على أي شوائب لذا تقوم العديد من السيدات باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض اليدين وتنظيفهم باستخدام مواد طبيعية دون الحاجة إلى أي من المواد الكيميائية التي تسبب أضرار على البشرة مع مرور الوقت.

تفتيح اليدين في اسبوع

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تدخل في تبييض اليدين لمدة اسبوع من خلال طريقة استخدام بيكربونات الصوديوم لتبيض اليدين بمكونات بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل بيت وهي:

بيكربونات الصوديوم بمقدار القليل.

زيت الزيتون بمقدار الحاجة.

لتبييض اليدين بياض ناصع

نقوم بمزج المكونات جيداً مع بعض بيكربونات الصوديوم وزيت الزيتون ونقوم بالتقليب جيداً للحصول على قوام متماسك كالعجين.

وبعد ذلك نقوم بتنظيف اليدين جيداً باستخدام الصابون باستخدام غسول البشرة الخاص بالتقشير أيضا للتنظيف الجيد قبل استخدام الماسك.

ثم ونقوم بالفرك الجيد للمكونات على اليد والتحريك بحركات دائرية

بعد ذلك نقوم بعد ذلك بترك الخليط على اليدين.

نترك الخليط على اليدين حتى فترة من الزمن خمس دقائق.

وبعد ذلك نقوم بغسل اليدين بماء فاتر بعد ترك الخليط لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بإحضار فوطة قطن وتنظيف اليدين برفق جيداً ثم نقوم بوضع الكريم المرطب على اليدين.

تفتيح اليدين في دقائق

نقوم بمزج المكونات مع بعض جيداً بيكربونات الصوديوم بمقدار 3 معالق والعسل بمقدار 3 معالق.

وبعد ذلك نقوم بتنظيف اليدين جيداً و غسلها بغسول البشرة الخاص بالتقشير ثم نقوم بوضع الماسك على اليدين حتى عشر دقائق.

نقوم بتركيز الخليط على الأماكن الغامقة في اليدين.

ثم نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر وتنشيفها جيداً.

في النهاية نكون وضحنا تفتيح اليدين في أسبوع والمواد الطبيعية التي يمكن استخدامها من خلال عمل ماسك لتفتيح اليدين تعد بيكربونات الصوديوم من المؤثرات التي تعمل على التنظيف والتخلص من الاسمرار والتخلص من البقع السوداء الموجودة في البشرة، بالإضافة إلى الترطيب للبشرة والتنعيم من خلال الماسكات التي يمكن استخدامها العسل وزيت الزيتون.