مرملة وطرية.. البسبوسة المكرملة وسر اللون والطعم زي الحلواني وصفة ناجحة من أول مرة لن تشتريها

مازال سيدات البيوت تبحث عن طريقة البسبوسة المكرملة، فحلم كل ربة منزل أن تجد طريقة ممتازة، وهذا لكثرة ما عانوه مع البسبوسة فعندما يقوموا بتحضيرها إما تنتج بسبوسة جافة أو تطرد الشربات، وهذا ما يجعل ربات المنزل تتجه إلي شرائها من الخارج.

البسبوسة المكرملة

تسال العديد من النساء على سر طريقة عمل بسبوسة الحلواني، لذلك نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة المرملة الاصلية بسهولة فقط اتبع الآتي.

تحتاج إلى:

ثلاثة أكواب من سميد السادة.

‏معلقتان جوز هند ناعم.

‏ملعقة من بيكينج البودر.

‏نصف معلقة من الفانيليا.

مكونات صوص الكراميل:

كوب سكر وربع.

كوب من اللبن.

3 ملاعق كبيرة سمنة أو زبدة أيهما تفضلين.

مكونات الشربات

كوب سكر ونصف.

كوب ماء ونصف.

عصر نصف ليمونة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل البسبوسة بالسكر المحروق

وضع السكر على النار حتي يصبح لونه بني.

إضافة اللبن والماء والسمن إلي السكر بعد أن تغير لونه مع التقليب ليعطي قوام ناعم.

بعد أن يصبح قوام الخليط ناعم يطفئ من علبه النار.

إضافة السميد مع الفانيليا والبيكنج بودر على مخلوط الكراميل، مع التقليب لبضع دقائق.

جلب صينية ودهنها بالسمنة أو الزبدة.

وضع الخليط في الصينية وتوزيعه على أجزاء الصينية بالتساوي.

بعدها ضعي الصينية في الفرن حتي 10 دقائق.

ضيفي الشربات إلي البسبوسة بعد أن تهدأ وتخرجيها من النار.

طريقة عمل البسبوسة العادية المصرية

نص كيلو من السميد.

4/3 من كوب السمن.

4/3 كوب من السكر.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

4/3 كوب من الحليب.

4/1 كوب من الماء.

بعضاً من المكسرات وهذا حسب الرغبة.

مكونات الشربات

معلقة كبيرة من السمنة.

نصف ليمونة.

1.5 كوب من الماء.

1.5 كوب من السكر.

البسبوسة زي العبد

أولا يتم وضع السكر والماء على النار مع التقليب لبضع دقائق.

بعد ذلك نضيف عسل الجلوكوز إلي السكر، وبعدها نضيف السمنة.

ثم يضاف الحليب على السمنة وباقي المكونات والتقليب حتي يتداخلوا مع بعضهم وبعدها يطفئ النار.

بعد ذلك يتم وضع السميد في إناء وإضافة عليه الكراميل.

ثم قومي بدهن الصينية بالسمنة وضعي فيها الخليط وتوزيعه جيداً.

إذا كنتي ترغبي في المكسرات يمكنك أن تضيفي عليها جوز هند أو فول سوداني.

بعد ذلك يتم وضع البسبوسة في الفرن حتي تلت ساعة.

ثم قومي بعدها بصنع الشربات، وعندها تخرجي البسبوسة من الفرن دعيها تبرد قليلاً.

بعد ذلك اسكبي عليها الشربات.

جميعنا نحب البسبوسة المكرملة، ولكن لا نعرف كيف يمكن أن نقوم باعداها في المنزل وهذا ما يدفعنا إلي شرائها من المحلات، ولكن من الأفضل أن تقومي بصنعها في منزلك بنفسك، وتذكري أن سبب نجاح أي بسبوسة يكمن في شرباتها.