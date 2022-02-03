نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبن الكيري في المنزل بنفس طعم الجاهزة وبخطوات بسيطة وسهلة في المقال التالي
الجبن بكل انواعها المختلفة من الأطعمة الأساسية في كل منزل ولا يمكن الاستغناء عنها بشكل يومي سواء في وجبة الإفطار أو العشاء، ومن أهم الأنواع المحبوبة جدًا خاصتًا للأطفال هي الجبن الكيري الكريمي، فقد يكون مذاقها مميز وقوامها الكريمي الناعم من أهم ما يجعلها الافضل، ولكنها من أكثر الأنواع من حيث ارتفاع سعرها، ولذلك يبحث الأمهات عن كيفية عمل الجبنة الكيري بنفس طعم الجاهزة ولكن في المنزل بتكاليف أقل، وهذا سوف يكون موضوع هذا المقال.
طريقة عمل الجبن الكيري
تحتار كل الأمهات في تقديم اشهى وجبات الإفطار لأولادها كل صباح بحيث تكون مفيدة ومغذية لهم وبالطبع من أهم الأكلات التي تقدم في هذه الوجبة هي انواع الجبن المختلفة، والتي يتم تقديمها من خلال الساندوتشات، والجبنة الكيري هي الأكثر طلبًا، وذلك لطعمها الذيذ والمختلفة وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، ولكنها مرتفعة السعر عند شرائها جاهزة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة تحضيرها بأفضل طعم توفيرًا لشرائها من الخارج.
عمل الجبنة الكيري الكريمي في المنزل غير مكلفة بالمقارنة بسعرها جاهزة، ويمكنك القيام تجهيزها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
مكونات عمل الجبنة الكيري
- عدد اثنين كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.
- ملعقة من الملح أو حسب الكمية المرغوبة.
- ربع كوب من عصير الليمون الطبيعي.
- ملعقتين صغيرتين من الزبدة الطبيعية.
طريقة التحضير
- احضري وعاء ولكنه غويط، وصبي بداخله كمية اللبن الذي قد تم تحضيرها.
- يشترط لعمل افضل طعم للجبنة مثل المحلات أن يكون اللبن كامل الدسم وطبيعي ليس معلب.
- ارفعي الوعاء بعد ذلك على نار هادئة واتركي الحليب حتى يغلى تمامًا.
- بمجرد رؤيتك لارتفاع اللبن لحظة الغليان أضيفي عصير الليمون، وقلبي المكونات.
- ابعدي اللبن عن الحرارة، وسوف تلاحظين مع التقليب أن اللبن أصبح به بعض التكتلات لم تكن موجودة من قبل.
- استمري في التقليب.
- ثم اتركي اللبن حتى يبرد.
- احضري وعاء اخر، اضيفي فوقه مصفاة مناسبة الحجم.
- فوق المصفاة ضعي قطعة من القماش الخفيف أو الشاش.
- صبي خليط اللبن داخل الشاش.
- باستخدام ملعقة قلبي الخليط فوق الشاش للتخلص من الماء الموجودة داخل الخليط.
- سوف تلاحظين أن كل التكتلات التي تكونت على الشاش هي عبارة عن الجبن المرغوب بها.
- اعصري الشاشة جيدًا، ثم احضري الخلاط وضعي به الجبن الذي تكون، واضيفي اليه الملح حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عن الملح في حالة استخدام هذه الجبنة لعمل أصناف الحلويات.
- اخلطي الجبنة بعد ذلك حتى تصبح ذات القوام الكريمي الناعم.
- أضيفي ملعقتين صغيرتين من الزبدة واعيدي الخلط وسوف تحصلين على أفضل طعم مثل الجاهزة تمامًا.
- قومي بتعبئة الخليط في علبة، واحتفظي بها داخل الثلاجة لحين الرغبة في الاستخدام.
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