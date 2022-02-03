طريقة عمل الجبن الكيري في المنزل بنفس طعم الجاهزة وبخطوات بسيطة وسهلة

الجبن بكل انواعها المختلفة من الأطعمة الأساسية في كل منزل ولا يمكن الاستغناء عنها بشكل يومي سواء في وجبة الإفطار أو العشاء، ومن أهم الأنواع المحبوبة جدًا خاصتًا للأطفال هي الجبن الكيري الكريمي، فقد يكون مذاقها مميز وقوامها الكريمي الناعم من أهم ما يجعلها الافضل، ولكنها من أكثر الأنواع من حيث ارتفاع سعرها، ولذلك يبحث الأمهات عن كيفية عمل الجبنة الكيري بنفس طعم الجاهزة ولكن في المنزل بتكاليف أقل، وهذا سوف يكون موضوع هذا المقال.

طريقة عمل الجبن الكيري

تحتار كل الأمهات في تقديم اشهى وجبات الإفطار لأولادها كل صباح بحيث تكون مفيدة ومغذية لهم وبالطبع من أهم الأكلات التي تقدم في هذه الوجبة هي انواع الجبن المختلفة، والتي يتم تقديمها من خلال الساندوتشات، والجبنة الكيري هي الأكثر طلبًا، وذلك لطعمها الذيذ والمختلفة وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، ولكنها مرتفعة السعر عند شرائها جاهزة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة تحضيرها بأفضل طعم توفيرًا لشرائها من الخارج.

عمل الجبنة الكيري الكريمي في المنزل غير مكلفة بالمقارنة بسعرها جاهزة، ويمكنك القيام تجهيزها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

مكونات عمل الجبنة الكيري

عدد اثنين كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.

ملعقة من الملح أو حسب الكمية المرغوبة.

ربع كوب من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقتين صغيرتين من الزبدة الطبيعية.

طريقة التحضير