سر جمالك في خلطة الفازلين والليمون السحرية لشد التجاعيد وتبييض البشرة

يعاني الكثير من الأشخاص من التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه والرقبة وحول العين وفي اليدين أيضًا وذلك يحدث مع التقدم بالسن لذلك لابد من استخدام مرطبات قوية لتمنع ظهور التجاعيد في سن مبكر وتؤخر من ظهورها أطول فترة ممكنة ويوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد التجاعيد في البشرة والتي من أهمها الفازلين والليمون.

وصفة الفازلين والليمون لشد التجاعيد

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الفعالة في الحصول على نتيجة جيدة من التخلص من التجاعيد كما انها لا تترك أي أضرار للبشرة على العكس من الكريمات الصناعية والعمليات التجميلية

المكونات

أربعة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التطبيق والاستخدام

في البداية يوضع الفازلين في حمام مائي ساخن حتى يذوب.

بعد أن يصبح قوامه سائل توضع عليه جميع المكونات الأخرى ويتم تقليبهم جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

يتم وضع الخليط في علبة نظيفة وجافة ومحكمة الغلق.

يوضع الخليط في الثلاجة ولا يتم إخراجه إلا وقت الاستخدام فقط ويعود إلى الثلاجة مرة أخرى.

قبل استخدامه على البشرة لابد من تنظيف البشرة جيدًا من خلال غسلها بالماء والغسول المعتاد استخدامه.

بعد ذلك لابد من تجفيف البشرة أيضًا.

يوضع الخليط على البشرة قبل الخلود للنوم ويترك طوال الليل ويتم غسله في الصباح عند الاستيقاظ.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

لابد من الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج في التخلص من التجاعيد.

فوائد الفازلين والليمون

لا تقتصر فوائد الفازلين والليمون على شد تجاعيد البشرة فقط بل إنها تترك على البشرة الكثير من الفوائد الأخرى ومن ضمن هذه الفوائد