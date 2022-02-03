سر بياض الكوريات.. وصفات كوريه لتبييض البشرة 10 درجات وإزالة التجاعيد لبشرة صافية كالزجاج

سنقدم لك في هذا المقال افضل وصفات كوريه لتبييض البشرة لإطلالة رائعة، يكمن جمال المرآه في بشره صافيه ونضره وذات لون موحد، وبما أن تتميز المرأة الكورية دي بشره مثاليه وسوف نتعرف في هذا المقال على سر جمال بشرتها ولأفضل المكونات الطبيعية الكورية لتبييض البشرة واهم الوصفات.

وصفات كوريه لتبييض البشرة

تبحث العددي من النساء على وصفات تبيض البشرة بسرعة لذلك اذا اردتى الحصول على بشره بدون عيوب ومشاكل وموحده اللون قومي بماسك التبيض السريع كالتالي:

كريم الأرز الكوري

المكونات:

10معالق كبيره ارز.

4 معلقه كبيره لبن.

اربع معالق كبيرة عسل.

ماء.

طريقة التحضير:

أولا نقوم أولا بسلق الأرز وعندما ينضج نخرجه من الماء ونحتفظ بماء السلق و نقوم بطحن الأرز جيدا في وعاء اخر.

بعد ذلك نضيف على الأرز المسلوق العسل ونخلطهم جيدا ثم نضيف الحليب ونقلبه حتى يصبح العجين قومه كريمي.

ثم بعد غسل الوجه بالماء الدافئ، نفرد الخليط على الوجه كاملاً.

ثم بعد غسل الوجه بالماء الدافئ، نفرد الخليط على الوجه كاملاً. بعد ذلك اتركيه على وجهك حتى يجف تماما وبعد ذلك قومي بفركه بحركات دائريه.

ثم قومي بشطف وجهك بماء سلق الأرز.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بماء بارد ، ورطبيه بالكريم المرطب المناسب لبشرتك.

كرري هذه الوصفة مره كل أسبوع.

خلطات بياض الكوريات

المكونات

ملعقة صغيره من العسل.

وملعقة صغيره من الزبادي.

ملعقة صغيره من الكركم.

طريقه التحضير

يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها حتى يصبح الخليط متماسك.

بعد ذلك نضع الخليط على وجه نظيف تماما لمده 20 دقيقه.

ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

الماسك الكوري السحري

المكونات

معلقتين كبيره من اللبن.

نقطتين من زيت الليمون.

ست حبات من الفراولة المهروسة.

طريقه التحضير

نخلط الفراولة المهروسة واللبن مع زيت الليمون حتى يصبح المزيج متجانساً.

بعد ذلك نضع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمده نصف ساعه ويغسل بالماء الدافئ.

في الختام قد قدمنا لكم سيداتي في هذا المقال أسرار وحيل كثيرة باستخدام وصفات كوريه لتبييض البشرة التي تستخدمها السيدات الكوريات لتصبح بشرتهم بيضاء ونقية من أي شوائب، يمكنك اختيار ما يناسبكم من هذه الخلطات الكورية لتحصلي علي بشرة لامعة وصافية وتهتمي ببشرتك لتكون جميلة ونظيفة.