بدون سيشوار أو مكواة.. تنعيم الشعر في دقائق مهما كان خشن ومجعد سيصبح حرير بهذه الوصفة السحرية

تنعيم الشعر في دقائق، يعد الشعر المظهر الجمالي للمرأة، يهتم كثير من السيدات بمظهر الشعر وجماله لجعله في أفضل حالاته، تستخدم الزيوت الطبيعية في العديد من الوصفات التي تدخل في تنعيم الشعر وترطيبه وتقويته وتقوية فروة الرأس وتطويله، تعمل كعلاج وحماية للشعر بينما المواد الكيميائية تعمل على تلف وتدمير الشعر وتسبب سقوطه.

تنعيم الشعر في دقائق

يوجد العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها لفرد الشعر وتنعيمه باستخدام مكونات بسيطة، لذلك نقدم وصفة الخميرة لفرد الشعر وتنعيمة وهي:

زيت جوز الهند بمقدار كوب.

الخميرة الفورية بمقدار معلقة.

طريقة التحضير

نقوم بمزج المكونات مع بعض جيداً.

ونقوم بوضع الخليط على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.

نترك الخليط على الرأس لمدة ساعتين.

نقوم غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

كيراتين طبيعي للشعر

نقوم بهرس الموز جيداً مع التقليب حتى يصبح لين يمكن وضعه على الرأس.

وبعد ذلك نقوم بوضع الموز على الرأس جيداً لمدة 60 دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

فرد الشعر الخشن

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه العسل وزيت طبيعي.

ثم نقوم بوضع المزيج على فروة الرأس والأطراف جيداً.

نترك الخليط على الرأس حتى 20 دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

فرد الشعر طبيعيا مدى الحياة

نقوم بتقشير الأفوكادو جيداً ونضيف إليه البيض مع التقليب الجيد حتى يتجانسا.

ثم نقوم بوضع الأفوكادو على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.

وبعد ذلك نقوم بترك الخليط على الشعر حتى 20 دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين

نقوم بغسل الشعر قبل وضع المايونيز جيداً بالماء الدافئ للحصول على شعر رطب.

ثم نقوم بوضع المايونيز على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.

نقوم بتغطية الرأس بكيس من البلاستيك.

بعد ذلك نترك الخليط حتى نصف ساعة، ونقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

في الختام نكون وضحنا تنعيم الشعر في دقائق، واستخدام المواد الطبيعية اللازمة لفرد الشعر وهي الزيوت الطبيعية التي تدخل في العديد من الاستخدامات اللازمة للشعر، تعد الزيوت الطبيعية مهمة جداً للبشرة والشعر، بدلا ص من استخدام المواد الكيميائية التي تسبب تلف الشعر وتدميره وتساقط الشعر وجفافه وذبلانه.