تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

الروج الطبيعي من بين المستحضرات الهامة والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في البيت وبأقل الإمكانات وتعد المقادير متوفرة، ولها أثرها الرائع على جلد الشفاه وهذا ما يؤثر بشكل إيجابي على المظهر الخارجي لها، وفيما يأتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن أن تتبعها كل فتاة لتحضير أفضل نوع من أنواع الروج الطبيعي المميز الخالي من أي مادة كيميائية ضارة، وفيما يأتي توضيح لمكونات الوصفة والطريقة للتحضير للروج الطبيعي وبكل سهولة في المنزل مع بيان أهم الفوائد التي من الممكن أن تكتسبها الشفاه بعد التطبيق للروج الطبيعي.

مكونات إعداد الروج الطبيعي

أسهل الطرق التي من خلالها يكون من السهل الحصول على الروج الطبيعي هي تك الطريقة التي نوافيكم بعرض مكوناتها للحصول على أفضل تركيبة روج طبيعية لا تحتوي على أي مادة غير طبيعية وهذا ما يكون لإكساب الجلد للشفاه العديد من الفوائد والتي من بينها المستوى العالي من الترطيب بفضل مكونات الوصف مع القضاء على ظاهرة جفاف الشفتين والشقوق والقشور التي تتكون عليها وفيما يأتي المكونات الأساسية لمقدار الخليط، من بين أهم المكونات التي من الممكن استعمالها لتحضير الروج ما يأتي:

ملعقتان من الفازلين المرطب.

ملعقة من لون صحي غذائي.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة إعداد الروج الطبيعي بواسطة النشا

خطوات بسيطة جدا تقومين بها وتمكنك من الحصول على أفضل نوع من أنواع الأرواج الطبيعية والتي تخلو من الكيماويات ولها الكثير من المميزات، ومن خلال ما يأتي أهم خطوات التحضير الصحيحة للوصفة.

لا بد من التذويب الجيد للفازلين بواسطة حمام مائي.

تتم الإضافة لمكون النشا مع التقليب الجيد.

تضاف بقية المكونات مع بعضها البعض للحصول على مزيج كريمي ناعم ومن الممكن أن يتم الحصول على قوام الروج الطبيعي بوضعه في الثلاجة ومن ثم يتم استعماله بشكل عادي.