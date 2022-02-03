نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل وأسرع فطائر بالجبنة سهلة و اقتصادية من غير فرن ولا تخمير في الطاسة في المقال التالي
تعد الفطائر من أكثر الوجبات السريعة التي نقوم بتناولها كل يوم فى الإفطار والعشاء، هناك العديد من الطرق لعمل فطائر بحشوات مختلفة بالجبن و اللحمة المفرومة، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة اقتصادية جدًا وسهلة وخفيفة لعمل فطائر بحشو الجبنة بدون فرن أو خبز أو تخمير، فهذه الطريقة من أسهل الطرق السريعة التي يمكن أن تحضيري بها الفطائر تصلح هذه الوصفة في الإفطار و العشاء ايضًا يمكن الأولاد يتخذونها في المدارس.
مقادير فطائر بحشو الجبنة
مكونات وصفتنا هذه اقتصادية جدًا وتتكون من مقادير بسيطة ونقوم باستخدامها يوميًا، مكونات فطائر بحشو الجبنة هي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- 5 ملعقة كبيرة من الزيت.
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- ربع ملعقة صغير من السكر.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ماء دافئ للعجن.
مقادير الحشوة
- جبنة رومي مبشورة.
- جبنة موزاريلا.
- ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- جبنة شيدر مبشورة.
طريقة تحضير فطائر بحشو الجبنة
دائما يفضل الأولاد والأطفال تناول الوجبات السريعة لهذا تسعى جميع الأمهات على تحضير السندوتشات و الفطائر لكى يتناولها أطفالهم، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير فطائر بحشو الجبنة في الطاسة بدون فرن أو خبز، الطريقة هي:
- أولاً نقوم بنخل كافة المكونات الجافة من الدقيق و النشا لكى تصبح الفطائر هشه.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق في بولة كبيرة ونضيف النشا و السكر والملح.
- نقلب هذه المكونات الجافة معاً جيدًا.
- ثم نضيف مقدار الزيت ونقوم بخلطه في الدقيق جيدًا حتى يصبح الدقيق كحبات الرمل.
- بالتدريج نقوم بإضافة الماء الدافئ مع العجن حتى يصبح العجينة لينة.
- بعد ذلك نقوم بعجن الفطائر باليد جيداً حتى تصبح العجينة لينة و طرية.
- نترك العجينة 5 دقائق فقط ترتاح.
- في ذلك الوقت نقوم بخلط الجبن المشلتت و الجبنة الرومي والجبنة الموزاريلا مع بعضهم.
- نقوم بتقسيم عجينة الفطائر قطع متساوية.
- ثم نقوم بفرد كل قطعة على حدى ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الحشوة فى منتصف العجينة.
- نقوم بغلق العجينة جيدًا ثم نقوم نقوم بالضغط عليها ونفردها قليلاً.
- نضع طاسة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة حتى تسخن.
- ثم نقوم بتوزيع ملعقة كبيرة من الزيت داخل الطاسة.
- عندما تسخن الطاسة نقوم بوضع الفطائر في الطاسة ثم نقوم تهدئ النار.
- نتركها حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بقلبها على الجهة الأخرى.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية الفطائر.
هكذا أصبحت جاهزة وتقدم بالصحة والهنا.
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