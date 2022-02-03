أجمل وأسرع فطائر بالجبنة سهلة و اقتصادية من غير فرن ولا تخمير في الطاسة

تعد الفطائر من أكثر الوجبات السريعة التي نقوم بتناولها كل يوم فى الإفطار والعشاء، هناك العديد من الطرق لعمل فطائر بحشوات مختلفة بالجبن و اللحمة المفرومة، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة اقتصادية جدًا وسهلة وخفيفة لعمل فطائر بحشو الجبنة بدون فرن أو خبز أو تخمير، فهذه الطريقة من أسهل الطرق السريعة التي يمكن أن تحضيري بها الفطائر تصلح هذه الوصفة في الإفطار و العشاء ايضًا يمكن الأولاد يتخذونها في المدارس.

مقادير فطائر بحشو الجبنة

مكونات وصفتنا هذه اقتصادية جدًا وتتكون من مقادير بسيطة ونقوم باستخدامها يوميًا، مكونات فطائر بحشو الجبنة هي:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

5 ملعقة كبيرة من الزيت.

3 معالق كبيرة من النشا.

ربع ملعقة صغير من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن.

مقادير الحشوة

جبنة رومي مبشورة.

جبنة موزاريلا.

ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.

جبنة شيدر مبشورة.

طريقة تحضير فطائر بحشو الجبنة

دائما يفضل الأولاد والأطفال تناول الوجبات السريعة لهذا تسعى جميع الأمهات على تحضير السندوتشات و الفطائر لكى يتناولها أطفالهم، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير فطائر بحشو الجبنة في الطاسة بدون فرن أو خبز، الطريقة هي: