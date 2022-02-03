ثابت 24 ساعة.. طريقة عمل التنت البرتقالي الطبيعي كريمي ورائع آمن على البشرة ووفري فلوسك

طريقة عمل التنت البرتقالي، بعد أن أصبح “التنت” او بمعنى آخر مورد الخدود، متصدر صفحات الموضة الخاصة بالمكياج، وذلك لما يضيفه من سحر وبريق على المرأة، بسبب المظهر الطبيعي، والحمرة الجذابة التي تكتسبها سواء كانت بوضعها على شفتيها أو خدودها، وما يميز “التنت” هو الابتعاد عن المكياج الصارخ المصطنع، فهو يناسب بشكل أكبر الخروجات النهارية، حيث تمتزج حمرة الوجنتين مع أشعة الشمس الذهبية، ويشفي جمالًا زائدًا لكل فتاة، واليوم.

طريقة عمل التنت البرتقالي

سوف نقدم لكي طريقة سهلة للغاية لعمل التنت في المنزل، بمكونات رخيصة الثمن وسوف تعطيك نتيجة مذهلة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الطعام البرتقالي

نصف ملعقة من الجلسرين

ماء ورد

علبة نظيفة

قطع قطن صغيرة

طريقة عمل التنت الكريمي

في البداية احضري وعاء زجاجي جاف، وضعي فيه المواد السائلة بالتدريج، بداية من الجلسرين وماء الورد، ثم اخلطي معهم ألوان الطعام الصحية.

بعد ذلك قومي بتحديد اللون المطلوب على حسب رغبتك,

وقبل أن تضعيه في العلبة المستخدمة، اختبري درجة اللون على بشرتك، وتحكمي في تغميق أو تفتيح اللون حسب رغبتك.

بعد ذلك أضيفي زبدة الكاكاو بعد ذلك,

ثم ادخلي هذا المزيج إلى المايكرويف لمدة دقيقة، لكي تذوب زبدة الكاكاو بشكل كامل.

بعد ذلك ضعيه بعد ذلك داخل علبة نظيفة، واستخدميه عن طريق أصابعك أو بمساعدة القطع القطنية.

طريقة عمل التنت الأحمر

يتم إحضار المكونات التالية:

ملعقة صغيرة من الجلسرين أو ماء الورد

وملعقة صغيرة من بودرة الطعام الأحمر “دم الغزال”

ملعقة كبيرة من الفازلين

وملعقة كبيرة من زبدة الشيا

علبة صغيرة

قطع قطن حسب الحاجة

تنت طبيعي ثابت

قومي بإحضار صحن صغير واحرصي على ارتداء القفازات، لكي لا تلطخ يديك باللون الأحمر.

بعد ذلك ضعي المكونات كلها معًا، الجلسرين والفازلين وزبدة الشيا ماعدا لون الطعام الأحمر، ضعيه بالتدريج حتى تصلي للون المطلوب.

ثم ادخلي هذا الخليط للميكروويف حتى تذاب الزبدة.

بعد ذلك ضعيه بعد ذلك في علبة محكمة الغلق.

وأخيرًا نكون قد قدمنا لكي طريقة عمل التنت البرتقالي في المنزل، دون استهلاك الكثير من الأموال، وبطريقة طبيعية بالكامل، دون اللجوء لمواد كيميائية قد تؤثر بالسلب على بشرتك.