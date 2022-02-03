بدون لحم.. طريقة عمل اللانشون الاقتصادي زي المصانع ووفري فلوسك واضمني النظافة والجودة

نقدم اليكم اليوم طريقة عمل اللانشون الاقتصادي في البيت، بمقادير تجعلك تصلي إلى النتيجة المطلوبة، فهي وصفه سهله وبسيطة جداً، حيث يتم استخدام اللانشون في الكثير من الوجبات، بالإضافة إلى الوجبات المدرسية السريعة، كما أنها غير مكلفة، وستنال إعجاب الجميع، من خلال اتباع الخطوات التي سنتحدث عنها خلال السطور التالية.

طريقة عمل اللانشون الاقتصادي

المكونات

عدد أربع بيضات.

أربع قطع جبنة مثلثات.

أربع معالق من الدقيق الأبيض.

فلفل اسمر حصى أو مفروم.

ثلاث مكعبات من مرقة دجاج.

نص ملعقة صغيرة من توابل لحم.

أربع فصوص حبهان متفصص.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

لون طعام أحمر غذائي.

كيس ثلاجة ورقه فويل.

نصف كوب من زيت الطعام.

طريقة اللانشون بدون لحم

يتم عمل اللانشون بخطوات سهلة وبسيطة:

في البداية يتم خلط كل المكونات المذكورة خلال الفقرة السابقة معا، باستخدام الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك ثم نقوم بإضافة اللون الغذائي لإكسابها مزيد من اللون الوردي.

ثم نضع الخليط السابق بداخل كيس الثلاجة.

بعد ذلك نقوم ببرم الكيس جيدا، ونغطيه بالكامل داخل ورق الفويل، مع الإغلاق الجيد من الجوانب.

ثم نضع إناء عميق على النار ونضع به ماء ونتركه حتى يغلي.

بعد ذلك نضع فيها اللانشون لمدة لا تقل عن ساعة مع التقليب على جميع الجوانب برفق.

ثم يتم إخراجه بعد مرور ساعة و يقطع حلقات ويقدم بالهنا والشفا.

اللانشون البيتي

باستخدام المكونات التالية يتم عمل لانشون اللحم البيتي:

أربع بيضات، أربع مثلثات من الجبنة، نصف كيلو لحمة مفرومة، ثلاثة أرباع كوب من الدقيق، ملح حسب الرغبة، عدد اثنان مرقة، نصف كوب من الماء نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، ملعقتان كبيرتان من النشا، ثلاثة أرباع زيت ذرة، ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بعد ذلك يتم خلط المكونات معا حتى تتجانس تماماً، ويتم اتباع ما تم ذكره خلال الفقرة السابقة.

قدمنا لكم طريقة سهلة طريقة عمل اللانشون الاقتصادي بالبيت، بمقادير بسيطة وغير مكلفة، بدون إضافة اللحم لمحبي الأكل النباتي، وطريقة أخرى سهلة باستخدام اللحم المفرومة بنفس الخطوات للوصول إلى طعم لذيذ ونتيجة مضمونة ستنال اعجاب الكبار والصغار.