طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم الخميرة والنشا، الخميرة من أهم المكونات الطبيعية والتي من خلالها يكون من السهل على كل فتاة عمل ماسك طبيعي معزز بالخميرة للحصول على البشرة الفاتحة وتكون بمستوى عالي من النضارة حال استعمال مكونات بسيطة ومغذية للجلد من السهل الحصول عليها لعمل أفضل تركيبة طبيعية للجلد وخالية تماما من أي تواجد للمواد الكيميائية، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أكثر المكونات التي تساعد في الحصول على أفضل خليط طبيعي معزز للون البشرة النضر والخالي تماما من ظهور التجاعيد، ومن خلال ما يأتي توضيح لأهم المكونات الأساسية للخليط وطريقة التحضير الصحيحة.

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود

من أهم الوصفات الطبيعية والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على أفضل مستوى من لون البشرة الفاتح والنضر هي وصفة الخميرة المميزة، ومن خلال خطوات بسيطة ومكونات تعزز من عمل الخميرة على البشرة نحصل على تركيبة ناعمة من كريم الخميرة سهل التطبيق على البشرة للحصول على مجموعة الفيتامينات المفيدة للبشرة، والتي تقلل بشكل كبير من آثار البقع الداكنة التي تتواجد على البشرة مع الزيادة من نضارة بشرة الوجه والتخلص من آثار الحبوب والندبات، ومن خلال الآتي أهم مكونات خليط الخميرة، من الممكن أن يتم تفتيح الجلد من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات تقوي عمل وأثر الخميرة على البشرة، والمكونات هي كالتالي:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من النشا.

طريقة إعداد كريم الخميرة والنشا

من الممكن تحضير تلك التركيبة من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة تعرفنا عليها فيما سبق، والخطوات تكون كما يلي:

الخطوة الأولى تكون بتحضير وعاء جاف ونظيف.

يذاب الفازلين في الوعاء بالميكرو ويف.

تضاف كمية الخميرة مع العسل الأبيض والفازلين مع التقليب الجيد.

بعد أن يتم خلط كل المكونات يكون من السهل تطبيق الخليط على البشرة.