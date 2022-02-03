بدون مواد ضارة.. بملعقة قهوة تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

القهوة من الممكن عن طريق تطبيق وصفتها أن يكون هناك تخلص نهائي من أثر الشيب وهذ ما يكون من خلال إعداد وتجهيز مكونات بسيطة مع مكون القهوة الطبيعي المميز رائع الأثر على الشيب، والذي من خلاله من الممكن أن نحصل على الشعر بلون طبيعي جذاب وخالي تماما من تواجد اللون الأبيض، حيث أن القهوة تحتوي بنسبة عالية على مكونات صبغية تساعد في إكساب الشعر لون طبيعي مميز مغاير للون الشيب، وفيما يأتي نقدم أهم ما يجب أن يدخل مع القهوة من مكونات بسيطة تيسر من الحصول على الشعر بأفضل لون طبيعي مع بيان خطوات الإعداد، وكيفية التطبيق.

مكونات إعداد خلطة القضاء على الشيب بالقهوة

تهتم الكثير من السيدات بالتخلص من تواجد أي لون مغاير للون الشعر الطبيعي حال ظهور علامات الشيب وخصلات الشعر الرمادية والتي قد تكون مصدر إزعاج لهن، ولكن مع تركيبة القهوة بقوة الصبغ المضاعفة من الممكن التخلص بشكل كامل من أجزاء الشعر البيضاء والتي تحتاج لمكونات بسيطة نتحدث عنها من خلال ما يلي من تلك الفقرات، من أهم مكونات وصفة القهوة المعالجة للشيب ما يلي:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من جل الصيار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

طريقة إعداد خلطة القهوة لصبغ الشعر

أفضل خلطة طبيعية مؤثرة على الشيب وتقضي عليه تماما إذا ما تم التحضير بطريقة صحيحة وباتباع الآتي من تلك الخطوات القادمة:

لا بد من تذويب جل الصبار تماما والتخلص من ملمسه اللزج ليصبح سائل.

وضع المكونات السابقة من القهوة مع النشا والحناء مع جل الصبار ويتم التقليب الجيد للمكونات.

بعد الحصول على الخليط الكريمي الناعم من القهوة والمكونات الأخرى يكون من السهل بعد ذلك استعمال التركيبة وفردها على الشعر بمنتهى السهولة ومن المفضل أن يتم تدليك خصل الشعر وفروة الرأس باستعمال تلك التركيبة المميزة.