بدون ألم.. معجزة ملعقة فازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

الفازلين من المكونات المرطبة للجلد والشعر والذي يعد من أهم المكونات متعددة الاستعمالات والتي من الممكن أن تدخل في الكثير من الوصفات الجلدية للعناية بالبشرة والتخلص من الكثير من العيوب التي قد تظهر عليها، ومن أبرز الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن يدخل فيها مكون الفازلين خلطته الطبيعية لإزالة تامة للشعر ومن الجذور، ومن خلال ما يأتي من تلك السطور المقبلة نقدم أفضل المكونات التي من الممكن أن تدخل في تركيبة الفازلين المزيلة للشعر، مع بيان أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع للحصول على الوصفة جاهزة تماما على التطبيق.

مكونات إعداد خلطة إزالة الشعر الزائد بالفازلين

من الممكن أنى تلجأ مختلف السيدات والفتيات لتلك الطريقة المميزة والطبيعية والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على البشرة خالية تماما من الشعر وبتطبيق هذا الخليط الطبيعي المميز من الفازلين مع المكونات المثالية والتي تساعد في سهولة انتزاع الشعر تماما من الجلد ومن خلال ما يأتي نذكر المقدار كامل، مكونات الوصفة نقدمها من خلال الآتي من النقاط القادمة:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من النشا.

ملعقة من بودرة الحمص.

طريقة إعداد خلطة إزالة الشعر الزائد بالفازلين

من الممكن أن يتم تحضير خليط الفازلين من خلال الاتباع للخطوات الآتية:

الخطوة الأولى هي أن تتم الإذابة للفازلين على حمام مائي.

بعد ذلك يضاف زيت الزيتون مع اللوز ويتم التقليب.

يضاف النشا مع بودرة الحمص ويتم التقليب وبشكل جيد للمكونات.

تخفيف قوام الخليط باستعمال عصير الليمون وماء الورد.

نحصل من خلال المزج الجيد للمكونات على أفضل خليط يساعد في التخلص تماما من أي تواجد للشعر.

تطبيق خليط الفازلين على الشع، من الممكن أن يتم التطبيق للخليط كما يلي، غسل البشرة جيد وتجفيفها.

يطبق جزء من كريم خليط الفازلين على الشعر المراد إزالته من البشرة.