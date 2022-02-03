نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل بطعم لذيذ وصحي وبأقل تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الكيك من ألذ الحلويات المخبوزة المحببة للجميع، وخاصة عندما نقوم بتحضيرها بطرق عديدة وجديدة منها السويسرول ومنها الانجلش كيك، وسوف نقوم بتحضير كيكة قدرة قادر تعرف هذه الكيكة في الوطن العربي وهي من ألذ الوصفات لاحتوائها على طبقتين طبقة من الكيك الهش اللذيذ و طبقة من الكريم كراميل، سوف نقوم بتحضيرها الآن بطريقة سهلة وبسيطة، حيث نقوم بتحضيرها على مرحلتين مرحلة تحضير الكريم كراميل ثم مرحلة تحضير الكيك.

طريقة تحضير قدرة قادر

أولا: طبقة الكريم كراميل:-

المكونات:-

٣ بيضات .

٣ أكواب من الحليب البودر.

كوب من السكر.

٣ أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

بشر ليمون.

فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نقوم بذوبان السكر وتحويله إلى كراميل ولكن ننتبه حتى لا يتغير لونه.

في وعاء آخر نضيف البيض مع الفانيليا والسكر والماء والحليب البودر وعصير وبشر الليمون ونقلب جيدا.

نقوم بتحضير قالب الكيك ونقوم بوضع خليط الكراميل وعليه خليط الكريم ويترك جانبا حتى يبرد تماماً.

خليط الكيك

المكونات:-

كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب حليب سائل.

٢ بيضة.

كوب من السكر.

نصف كوب من زيت الذرة.

٣ ملاعق بيكنج بودر.

فانيليا.

رشة ملح.

يمكن تحضير قدرة قادر بخليط من كيك الفانيليا أو الشيكولاتة حسب الرغبة حيث نقوم بتزويد كوب من الكاكاو الخام في مقادير الكيك لتحضير كيك الشيكولاتة.

طريقة التحضير:-

في الخلاط نقوم بوضع السكر والزيت ونخفق جيدا حتى يذوب السكر.

ثم نقوم بإضافة بيضة تلو الأخرى والفانيليا ونخفق جيدا مرة أخرى.

ثم نقوم بوضع الحليب ونخفق ثم نقوم بتحضير وعاء ونقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر والملح ونصب عليها الخليط السائل ونقلب جيدا حتى يتجانس كل الخليط ونحصل على القوام المناسب.

نضع خليط الكيك على خليط الكراميل ثم يوضع القالب في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ساعة.

بعد النضج توضع في الثلاجة لمدة ٣ ساعات على الأقل.

ثم تقدم في أطباق التقديم.

يقدم بجانبها الشاي أو القهوة أو النسكافيه بالحليب أو أى عصير فريش.

تعد كيكة قدرة قادر هي من أنواع الكريمات المميزة جدا، فيكون مذاقها مختلف عن باقي الكيكات الأخرى بنكهة جميلة جدا حيث تتشكل من طبقتين طبقة الكيكة ويضاف عليها طبقة الكراميل التي تعطيها مذاق رائع يفضل تناولها الجميع، فيمكن لربة المنزل ان تقوم بتحضير كيكة الشوكولاته العادية لتحضير طبقة من الكراميل بشكله الجميل وإضافتها إليها وتقدم باردة.

من ألذ وأشهى أنواع الكيك وأخفها في الطعم هي كيك قدرة قادر حيث يعتبر هذا النوع من الكيك خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة نظرا لأنه لايحتوي على كميات كبيرة من السكريات، ومن المعروف أن هذا الكيك له العديد من الطرق لتقديمه ودائما تلجأ السيدات إلى إستخدام الطريقة التي تجعلهم يحصلون على نفس الطعم في المحلات الخارجية بل وأفضل منها في الطعم.