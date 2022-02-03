نافسي البرندات.. طريقة عمل التنت الخوخي بالبيت بمكونات سهلة ومغذية للبشرة لمورد خدود كريمي ورائع

طريقة عمل التنت الخوخي، بعد انتشار اللون الخوخي مؤخراً في مستحضرات التجميل، زادت رغبة الفتيات في التعرف على كيفية عمله، حيث يعتبر لون جميل جداً و صيحة عام 2022 لتلوين الشفاه والخدود أيضا، ولكن اليوم سنتعرف على خطوات عملها في البيت، لعدم اللجوء إلى الشراء من محلات التجميل نظرا لاحتوائها على مواد حافظة من الممكن أن تعرض البشرة إلى مشاكل عديدة، لذلك يتم صنعها بالبيت خاصة وأنّ مصادر التلوين الطبيعية كثيرة.

طريقة عمل التنت الخوخي بالبيت

يتم احضار المكونات التالية لعمل التنت:

معلقة كبيرة من زبدة الشيا.

وأيضا معلقة كبيرة من شمع النحل.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام.

وملعقة كبيرة من بودرة الجزر البرتقالية، لإضافة لون طبيعي.

طريقة التحضير

أولا عليك إذابة كل المكونات الدهنية معا، حيث يتم وضع زبدة الشيا وشمع النحل و زيت جوز الهند داخل وعاء يمكن تسخينه، لتذوب معا وتتجانس جيدا.

بعد ذلك يتم إدخال الوعاء والمكونات به إلى المايكروويف (مع الانتباه في هذه الحالة إلى عدم تسخينها أكثر من اللزوم).

عند الذوبان الجيد للمكونات، تجيدين الخليط أقرب إلى الكريم.

بعد ذلك يتم إضافة بودرة الجزر، ويتم التقليب جيدا ليصبح لون الكريم خوخي.

ثم يتم بعد ذلك سكب الخليط في علبه جيدة الغلق ليتم استخدامه على الشفايف والخدود فيما بعد.

طريقة عمل تنت كريمي

المكونات

م. ك من زبدة الشيا

م. ك زيت جوز الهند.

م. ك شمع النحل.

م. ك بودرة الكرز أو حسب اللون الذي تريدينه.

يمكنك إضافة كبسولة فيتامين E وكبسولة فيتامين C

يتم وضع جميع المكونات في وعاء قابل للتسخين، ونضعها داخل الميكروويف، استمري بالخلط حتى تمتزج المكونات جيدا ببعضها، والوصول إلى تركيبة كريمية، ثم ضيفي اليهم بودرة الكرز أو التوت، مع التقليب المستمر حتى تتجانس جميع المكونات، يتم سكب الخليط داخل علبة نظيفة، ستلاحظين تجمدها، حتى يمكن استخدامها على الشفاه والخدود.

لن تضيع نقودك بعد اليوم في شراء مستحضرات التجميل، خاصة المتعلقة بالشفاه والخدود، بعد التعرف على طريقة عمل التنت الخوخي بمكونات بسيطة بالمنزل، وعدم التعرض للمواد الحافظة، حيث تم استخدام مكونات طبيعية ١٠٠٪، للحفاظ على حيوية البشرة ونشاطها.