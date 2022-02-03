نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيز كيك البسبوسة بشكل مميز وطعم رائع جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتميز تشيز كيك البسبوسة ، بشكل مختلف وجميل وجذاب، حيث يفضل تناوله الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، لمذاقه الرائع والمتميز، وتختلف طرق تحضيره من دولة إلي أخرى، فيمكن عمله بالجبنة أو القشطة أو الكريمة، وغيرها من الحشوات الأخرى، وتعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المعروفة والمشهورة في مصر وبلاد الشام، ويكون الإقبال عليها بكثرة في شهر رمضان الكريم، والأعياد والمناسبات، فهي من الحلوى التي تتميز بطعم ومذاق رائع جداً، مع أختلاف الطبقات، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل تشيز كيك البسبوسة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل تشيز كيك البسبوسة

سوف نقدم لكم من هنا مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

الطبقة الأولى:-

علبة بسكويت ساده مطحون.

زبدة مذابة 100 جرام.

الطبقة الثانية:-

6 قطع من الجبنة الكيري بدرجة حرارة الغرفة.

علبة لبن زبادي بدرجة حراره الغرفة.

كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

الطبقة الثالثة:-

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السميد الخشن.

علبة من القشطة.

نصف كوب من السكر.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار معلقة كبيرة من بكينج بودر.

للتزيين:-

فستق حلبي مجروش.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير تشيز كيك البسبوسة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في طبق عميق نضع البسكويت المطحون والزبدة، ونقلب جيداً حتى يتشرب البسكويت كل كمية الزبدة. ثم نوزع خليط البسكويت بالتساوي، في صينية خاصة بالكب كيك وتترك جانباً. بعد ذلك لعمل الطبقة الثانية، في طبق عميق نضع الجبنة الكيري والزبادي، والحليب البودرة والسكر ونخلط جيداً، حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. ثم نوزع الخليط في صينية الكب كيك على البسكويت، وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 10 دقائق تحت الشواية فقط. بعد ذلك لعمل الطبقة الثالثة، في طبق عميق نضع البيض والسميد، والقشطة والسكر والفانيليا والزيت و بكينج بودر ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نصب الخليط في صينية الكب كيك بالتساوي، وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة تحت الشواية فقط. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي، تخرج وتترك لتبرد تماماً في حرارة الغرفة، ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة، ثم تزين بالفستق الحلبي وتقدم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

سوف نتعرف علي طريقة تحضير بسبوسة الزبادي في المنزل وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ونضع فيه كوب من السميد و4 ملاعق من السمنة ونقلبهم كويس مع بعض.

ثم نضيف عليهم معلقة من البيكنج باودر وكوب من الزبادي، ونستمر في الخفق جيداً حتي تتجانس المكونات.

نحضر صينية مدهونة بقليل من السمن ونرشها بقليل من الدقيق، ثم نسكب فيها الخليط وندخلها الفرن.

علي درجة حرارة 180 مئوية حتي تأخذ الون الذهبي، ثم نخرجها ونسقيها بالشربات البارد.

اسرار نجاح الحلويات

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي أهم الأسرار وهي كالاتي:-