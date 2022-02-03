نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك أضيفي الخميرة الفورية وحضريها في10دقائق كيكة الكوكوت بدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك أضيفي الخميرة الفورية وحضريها في10دقائق كيكة الكوكوت بدون فرن، كعكة البدلة بدون فرن أو كعكة البوتجاز كلاهما اسمان لصنع كعكة خفيفة بسيطة لا تحتاج إلى خبز في فرن يمكنك تحضيرها بأقل قدر من الاحتمالات على عكس خيالك هذه الكعكة هشه للغاية إنها نتائج مماثلة لأي كعكة أعددتها من قبل واليوم نقدم لك طريقة صنع كعكة على الموقد باستخدام الشوكولاتة والتي يمكنك تحضيرها لعائلتك في الصيف إذا كان لديك فرن به مكونات لا يمكن استخدامها.

تعتبر الكيك من الحلويات المشهورة في العالم والتي تساعد على جلب البهجة لكثير من الناس نظرا لمذاقها اللذيذ وإمكانية استخدامها في مناسبات عديدة مثل أعياد الميلاد وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحضيرها بالعديد من الأشكال المختلفة المكونات مثل الشوكولاتة والفواكه والفانيليا يمكن تحضيرها في الفرن أو فوق الغاز باستخدام قالب أو مقلاة ، وفي هذه المقالة سنوضح لك كيفية صنع كعكة في مقلاة.

طريقة عمل كيك الكوكوت بدون فرن

مقادير كيك الكوكوت بدون فرن تتكون من:

2 كوب من دقيق.

1/2 كوب من كاكاو.

م ظرف من بيكنج باودر.

ظرف فانيليا.

رشه ملح.

تخلط كل المكونات الجافة معاً وتنخل وتُترك جانباً.

3 حبات من البيض بحرارة الغرفة.

1/2 كوب من الزيت.

كوب من سكر.

كوب من حليب.

تحضير كيك الحلة بدون فرن

طريقة عمل الكيكة على البوتجاز بالطنجرة و بدون فرن أو كيكة الحلة هي:

يُسكب المزيج السائل في المكونات الجافة مع التحريك برفق من الأسفل إلى الأعلى باستخدام ملعقة.

بمجرد أن يصبح الخليط متجانسًا اسكبه في قالب كعك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق.

في قدر أكبر من القالب نضع لترًا من الماء المغلي ونضع قالب الكيك فيه.

غطي الوعاء بمنشفة نظيفة ثم غطي الوعاء.

يُسخن على نار متوسطة منخفضة لمدة 50 دقيقة حتى يصبح طريًا.

يمكنك تزيينها بالشوكولاتة والبندق بعد صبها في طبق أو كما يحلو لك.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

مقادير عمل الكيكة الإسفنجية تتكون من: 4 حبات من البيض، كوبان من الدقيق، كوبان من السكر، كوب من الحليب ربع كوب من الزبدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا، ملعقتان صغيرتان من البايكنغ باودر، ربع ملعقة صغيرة من الملح.

تحضير الكيكة الإسفنجية

يخفق البيض في وعاء كبير.

أضف السكر والفانيليا واستمر في الخفق لمدة 5 دقائق.

يُنخل الدقيق في وعاء منفصل ويُمزج الطحين مع الملح والبيكنج باودر.

يُمزج الخليط في وعاء ويخلط جيدًا.

تذوب الزبدة والحليب معًا على نار خفيفة.

أضيفي الزبدة والحليب إلى الخليط واخفقي المزيج حتى يتجانس تمامًا.

يُسكب مزيج الكيك في مقلاة مُدهونة مسبقًا بالزبدة ويُدَين الوجه بقليل من الدقيق.

ضع الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل التقديم.

طريقة التحضير:

يُدهن طبقًا بقليل من الزيت ويُغطى بورق الزبدة.

ينخل الطحين والملح والبيكنج باودر ومستخلص الفانيليا في وعاء كبير ويوضع جانبا.

في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي عصير البرتقال والسكر وبرش البرتقال والبيض والزيت.

تُمزج المكونات جيدًا في الخلاط حتى تصبح ناعمة ويذوب السكر.

أضيفي مزيج البيض إلى خليط الدقيق واخفقي المزيجين معًا حتى تتداخل المكونات معًا للحصول على خليط متجانس ناعم.

اسكبي خليط الكيك في صينية واذهبي إلى فرن محمّى على حرارة 190 درجة مئوية واخبزيه لمدة 10 دقائق.

خففي درجة حرارة الفرن إلى 140 درجة مئوية واتركيها لمدة 25 دقيقة إضافية حتى تنضج الكيك.

ضعي قالب الكيك تحت الشواية حتى يتحول لون وجه الكيك إلى البني.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد لفترة قبل التقديم.

الدقيق الأبيض هو أحد أكثر أنواع الدقيق شيوعًا والموجود في العديد من الأطعمة المخبوزة والجاهزة إنه غذاء يحتوي على معادن ومغذيات وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يحتوي الدقيق الأبيض المدعم على نسبة عالية جدًا من فيتامينات السيلينيوم وفيتامين ب ، بما في ذلك: الريبوفلافين (فيتامين ب 2) والنياسين (فيتامين ب 3) والثيامين (فيتامين ب 1) كما أنه مصدر جيد للعديد من المعادن مثل: الحديد والزنك والفوسفور والنحاس.