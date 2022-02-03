بديل الكيراتين.. مكون سري ضعيه في الشامبو لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وعلاج التساقط في 5 أيام فقط

هناك الكثير من الخلطات التي يتم استخدامها للحصول على شعر طويل وجميل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن أحد أبرز الخلطات التي تساعد في تطوير الشعر وفي نفس الوقت لا نحتاج إلى الكثير من المكونات ويمكن استخدامها في الروتين الأسبوعي للشعر دون أن تستغرق وقتا طويلا او نحتاج إلى مكونات تحتاج إلى تكلفة كبيرة ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تطويل الشعر باستخدام الشامبو الذي نستخدمه عادة عند غسيل الشعر ‏وذلك من خلال تنظيف الشعر بشكل طبيعي استخدام الشامبو ولكن بعد اضافة كمية من أعواد القرنفل التي تساعد على تحفيز نمو شعر عندما يتم استخدامها مع الشامبو الخاص بالشعر ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الشامبو والقرنفل والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذه الخليط.

مكون سري ضعيه على الشامبو لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد الشامبو القرنفل حتى نحصل على شعر طويل وهذه الطريقة هي:

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نحضر علبة الشامبو التي نستخدمها عادة لتنظيف الشعر بعد ذلك ‏نضع فيها 30 عود تقريبا من أعواد القرنفل يمكن تغيير الكمية بناء على كمية الشامبو الموجودة في العلبة.

يمكن ترك القرنفل داخل الشامبو تقريبا لمدة ثلاث ايام حتى ‏يمتص الفوائد الموجودة داخل القرنفل.

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‏ بعد مرور ثلاثة ايام يمكن استخدام خليط الشامبو والقرنفل على الشعر وذلك من خلال غسل الشعر باستخدام الشامبو بنفس الطريقة العادية التي يتم بها تنظيف الشعر.

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فوائد مكون سري ضعيه على الشامبو لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

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فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام خليط الشامبو والقرنفل في هذه الفائدة:

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