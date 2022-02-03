هتنوري زي القشطة.. مكون سحري في ربع ساعة لازالة سواد السنين تبييض فوري للجسم والاماكن الغامقة

هتنوري زي القشطة.. مكون سحري في ربع ساعة لازالة سواد السنين تعد طريقة عمل ماسك الطحينة لتفتيح الجسم والبشرة من الطرق الأكثر توفيرًا حيث يمكنك شراء كيس طحينة جاهز واحد من المحلات لعمل الوصفة وسعر الكيس لا يزيد عن إثنين جنيهات، مشكلة المناطق الداكنة من المشاكل التي أحيانًا قد تؤرق الفتاة حيث أن قد تسبب إحراج شديد لدى المرأة وخاصة أمام زوجها مما قد يجعل زوجها ينفر منها، وطريقتنا اليوم قد تجعلك تفتحين جميع مناطق جسمك ومن بينها البشرة وتزيديها رونقًا.

كيفية عمل ماسك الطحينة لتفتيح الجسم والبشرة

مكونات الطريقة:-

ملعقة كبيرة من الطحينة الجاهزة البيضاء.

ماء ورد.

حليب طازج.

نشا الذرة.

عصير ليمون حامض.

زيت اللوز الحلو.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع الطحينة داخل وعاء مناسب وأضيفي إليه كمية من الماء الورد ونشا الذرة والليمون وقلبيهم جيدًا.

اخلطي المكونات كلها مع بعضها داخل الوعاء ثم أضيفي إليهم ملعقة الحليب.

بأصابعك قومي بتدليك الخليط على وجهك كله أو المنطقة التي تريدين تفتيحها.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم قومي بفركه من على البشرة ثم اغسليها بالماء الدافئ جيدًا.

يمكنك استخدام الطريقة مرة أو أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد.

أهم فوائد الطحينة للبشرة والجسم