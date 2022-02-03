نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير كيكة الكريم كراميل أو قدرة قادر بخطوات بسيطة و قوام مظبوط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد كيكة الكريم كراميل من أنواع الكيكات المميزة جدًا و المختلفة عن الطرق الأخرى، فهي من ألذ و أطعم الكيك التي يمكن أن تحضيرها، فهي لعشاق الكريم كراميل، كما أنها من أكثر الحلويات المغذية و الخفيفة جدًا لأنها تحتوي على البيض و الحليب لذلك ستكون مفيدة جداً لأطفالك و أفراد عائلتك، لذلك سنقدم لكم أسرار تحضير كيكة الكريم كراميل وسر قوامها المتماسك و المظبوط مثل الجاهزة.

مقادير كيكة قدرة قادر

تتكون كيكة قدرة قادر من 3 طبقات وكل طبقة لها مكوناتها الخاصة، وسنقدم لكم كافة المكونات التي نحتاجها في تحضير كيكة الكريم كراميل، المكونات هي:

مقادير الكراميل

2 كوب من السكر.

4 معالق كبار من الماء.

مقادير الكريم

3 حبات من البيض.

نصف كوب من السكر.

2 كوب من الحليب.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير الكيك

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

6 معالق كبار من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الدقيق.

نصف معلقة صغيرة من البيكينج بودر.

طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل

سنقدم لكم طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل بالخطوات وسنبدأ بطريقة تحضير الكراميل:

نقوم بوضع طاسة على النار ونضيف السكر و 4 معالق من الماء على نار متوسطة حتى يأخذ لون الكرملة اللون الذهبي.

نرفعه من على النار ونأتي بقالب الكيك ونقوم بوضع الكراميل في قاع القالب.

بعد ذلك نتركه يبرد في القالب.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة قبل وضع القالب في الفرن.

طريقة تحضير الكريم

نضع حبات البيض و الفانيليا في الخلاط الكهربائي ونقوم بضربهم جيدًا.

ثم نقوم بإضافة السكر و الحليب ونستمر في ضربهم في الخلاط حتى يمتزجا كافة المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط الكريم في القالب فوق طبقة الكراميل الباردة.

طريقة عمل الكيك