نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير كيكة الكريم كراميل أو قدرة قادر بخطوات بسيطة و قوام مظبوط في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد كيكة الكريم كراميل من أنواع الكيكات المميزة جدًا و المختلفة عن الطرق الأخرى، فهي من ألذ و أطعم الكيك التي يمكن أن تحضيرها، فهي لعشاق الكريم كراميل، كما أنها من أكثر الحلويات المغذية و الخفيفة جدًا لأنها تحتوي على البيض و الحليب لذلك ستكون مفيدة جداً لأطفالك و أفراد عائلتك، لذلك سنقدم لكم أسرار تحضير كيكة الكريم كراميل وسر قوامها المتماسك و المظبوط مثل الجاهزة.
مقادير كيكة قدرة قادر
تتكون كيكة قدرة قادر من 3 طبقات وكل طبقة لها مكوناتها الخاصة، وسنقدم لكم كافة المكونات التي نحتاجها في تحضير كيكة الكريم كراميل، المكونات هي:
مقادير الكراميل
- 2 كوب من السكر.
- 4 معالق كبار من الماء.
مقادير الكريم
- 3 حبات من البيض.
- نصف كوب من السكر.
- 2 كوب من الحليب.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
مقادير الكيك
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر البودرة.
- 6 معالق كبار من الحليب.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الدقيق.
- نصف معلقة صغيرة من البيكينج بودر.
طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل
سنقدم لكم طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل بالخطوات وسنبدأ بطريقة تحضير الكراميل:
- نقوم بوضع طاسة على النار ونضيف السكر و 4 معالق من الماء على نار متوسطة حتى يأخذ لون الكرملة اللون الذهبي.
- نرفعه من على النار ونأتي بقالب الكيك ونقوم بوضع الكراميل في قاع القالب.
- بعد ذلك نتركه يبرد في القالب.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة قبل وضع القالب في الفرن.
طريقة تحضير الكريم
- نضع حبات البيض و الفانيليا في الخلاط الكهربائي ونقوم بضربهم جيدًا.
- ثم نقوم بإضافة السكر و الحليب ونستمر في ضربهم في الخلاط حتى يمتزجا كافة المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك نقوم بوضع خليط الكريم في القالب فوق طبقة الكراميل الباردة.
طريقة عمل الكيك
- نأتي بوعاء كبير ونضيف البيضة و الفانيليا ونقوم بضربهم بالمضرب اليدوي جيدًا.
- ثم نضيف السكر البودر و نستمر في ضرب المكونات جيداً حتى يتجانس المكونات.
- بعد ذلك نضيف الحليب و الزيت مع الضرب المستمر.
- بالتدريج نضيف الدقيق و البيكنج بودر مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام الكيك متماسك.
- نضع خليط الكيك في القالب على طبقة الكراميل.
- نأتي بوعاء كبير ونضيف إلى نصفه ماء مغلي ثم نضع قالب الكيك.
- ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة على الشبكة لمدة 50 دقيقة.
- بعد تماما التسوية نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً وتوضع فى الثلاجة.
- نخرجها من الثلاجة ثم نقوم بقلبها على طبق التقديم ثم تقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.