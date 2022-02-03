معجنات البطاطس بطريقة سهلة واقتصادية وبعجينة قطنية وبمذاق روعة ومميز

معجنات البطاطس ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنها خفيفة على المعدة أيضاً، وتقدم على وجبة العشاء، كما أنها من الفطائر الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة للجسم أيضاً، والتي تصلح لفصل الشتاء، حيث تشعر بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاَ، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل معجنات البطاطس بكل سهولة، وبألذ الوصفات للشيف دنيا.

مكونات معجنات البطاطس

تتكون معجنات البطاطس من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

حبة بطاطس كبيرة الحجم مسلوقة.

80 مل من الزيت النباتي 2 ملعقة كبيرة ونصف).

ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.

ثلث كوب من الحليب الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

275 جم من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

للتزيين

حبة البركة أو سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على معجنات البطاطس

بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الزيت والزعتر، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البطاطس المسلوق والحليب الدافئ، ثم نخلطهم جيدا بالهاند بلندر (ومن الممكن بالخلاط).

ثم نضيف إلى خليط البطاطس والحليب الخميرة الفورية والسكر وخليط الزيت والزعتر، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج والملح ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية، ثم نلم العجينة باليد وندهن وجهها بالزيت، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نلم العجينة بعد اختمارها ونضعها على سطح مدهون بالزيت ونلمها.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى 5 كرات متساوية في الحجم أو حسب الرغبة.

ثم نضع الكرات في صينية فرن، ثم ندهن اليد بالزيت ونفرد كرات العجين بالأصابع لكي تأخذ شكل جمالي.

ثم نرش على الفطائر حبة البركة والقليل من الزيت النباتي.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل في الرف الأوسط وعندما تكتسب الفطائر لون ذهبي من أسفل نشغل الشواية لكي تأخذ لون ذهبي من أعلى.

ثم نخرج الصينية من الفرن، وندهن وجه الفطائر بالزبدة المذابة.

ثم نقدم معجنات البطاطس في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

ربع كوب من السكر البني.

كوب إلا ثلث من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الكاتشب والسكر البني والخل والعسل الأسود والملح والثوم البودرة والمستردة البودرة والبابريكا والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع معجنات البطاطس. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

كيلو إلا ربع من الطماطم مقطع مكعبات كبيرة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ربع كوب من الخل.

ملح .

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والسكر والخل، ثم نخلط جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام.

طريقة عمل صلصة الجبن

المقادير

20 جم من الزبدة الغير مملحة.

120 مل من الحليب.

ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.

108جم شرائح جبن شيدر.

نصف ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير