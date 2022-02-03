بسكوت الشاي الإقتصادي في المنزل بخطوات بسيطة لتقديمة بجانب الشاي

بسكويت الشاي الاقتصادي بحث العديد من السيدات عن طريقة ناجحة لعمل البسكويت في البيت بأقل تكلفة، حيث دائما تحرص معظم الأمهات على إرضاء أبنائهم وشراء أفضل الحلويات اللذيذة والشهية من المحلات ولكن الآن ومع تزايد الغلو وانتشار الأمراض والأوبئة أصبح القلق والتوتر في تزايد من إصابة أبناءكم بها، لذلك ننصح جميع ربات البيوت بتعليم أنفسهم من خلال المواقع الإلكترونية التي تقدم الكثير من الوصفات السهلة التي تمكنكم من صنع أجود أنواع الحلويات المحببة لأطفالك مثلما يشترونها من الخارج، ومن أهم المأكولات التي يطلبها الأطفال والكبار في الصباح الباكر هو البسكوت الشهي الذي يتلذذ به طفلك بجانب كوب من الشاي بالحليب كل يوم، لذا سنشرح بالتفصيل خطوات تحضير بسكوت الشاي الاقتصادي في المنزل تابعونا.

مكونات عمل بسكويت الشاي الاقتصادي

تحرص جميع الأمهات على وجود البسكوت بجانب الإفطار كل يوم في البيت، حيث أنه وجبة متكاملة وشهية ويفضلها الأبناء بجانب الحليب كل يوم في الإفطار، لذا سنقدم لكم المكونات التالية لصنعه في بيتك بأقل التكاليف وهي:

عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب ونصف من الزبدة.

كوب كبير من السكر البودر.

عدد اثنين كوب من الكاكاو الخام.

معلقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من المربة حسب الرغبة.

شكولاتة.

طريقة تحضير بسكوت الشاي الاقتصادي

إذا كنت تريدين صنع البسكوت الشهي في فرنك الخاص بمنزلك بأقل تكلفة ومجهود وفي أقل من نصف ساعة، عليك اتباع الخطوات الآتية لتحصلي على نتيجة جيدة وهي كالتالي: