مكون سحري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش ومرتفع وعمرة ما يهبط منك وداعا لفشل الكيك

الكيك من المخبوزات الجميلة والتي يكون لها قوام حشوة مميز ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأسرار التي يتم ‏استخدامها مع الكيك حتى يكون لها لون أبيض مميز باستخدام بعض المكونات الموجودة لدينا في المنزل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض المكونات المهمة التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكيك في المنزل حتى يكون له لون أبيض قوامها ومن أبرز هذه المكونات هي الخل والزبادي من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إضافة الخل والزبادي إلى الكيك حتى يكون له قوام مميز وطعم لذيذ وسنتحدث أيضا عن الطريقة التي يتم من خلال ها إعداد هذا الكيك والمكونات المهمة الأخرى.

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مكونات إعداد كيكة هشة لها لون أبيض باستخدام مكون سحري

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات الأخرى التي نحتاج إلى إضافتها مع الخل وزبادي حتى نحصل على كيكة لذيذة ولها قوامها وهذه المكونات جميعها متوفرة لدينا في المنزل وتشبه كثيرا الكيكة التي نقوم بإعدادها عادة عندما نقرر إعداد الكيكة في المنزل المكونات التي نحتاج إليها هي:

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ملعقة من الخل.

علبة من الزبادي.

كوب كبير من السكر المطحون.

ثلاث بيضات.

ملعقة فانيليا.

نص كوب من الزبدة.

رشة قليلة من الملح .

كيس من البكينج بودر.

كوبين من الدقيق.

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مكون ضعيه على الكيك يفضل أبيض وهش كالقطن

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد الكيك التي لها قوام هش ولون أبيض:

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