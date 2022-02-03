خطوات عمل شوكولاتة النوتيلا البيتى بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة:

النوتيلا واحدة من أشهر أنواع الشوكولاتة في إيطاليا، حيث كانوا قديما يقومون بتصدير الشيكولاتة الخام إلى دولة فرنسا، ولكن نابليون كان يريد أن يدمر التجارة في إيطاليا ورفض أن يأخذ الشيكولاتة من إيطاليا ليضرب التجارة وتفسد الشيكولاتة، ولكن قام التجار بطحن البندق ووضعة علي الشيكولاتة بعد أن ساحت من حرارة الجو، وتم طرحها في الأسواق ونالت إعجاب الكثير، لذلك تعد من اغلي أنواع الشيكولاتة لاحتوائها على البندق، وبسبب غلو سعرها تبحث الأمهات عن طريقة إعدادها بمكونات بسيطة، ومن الممكن استبدال بعض المكونات، حيث يتوافر على اليوتيوب عدد كبير من الوصفات الخاصة بطريقة عمل النوتيلا.

مكونات شوكولاتة النوتيلا بالبندق

ربع كيلو من من الكاكاو الخام.

كوبان من السكر البودرة.

1 كوب ونصف من البندق.

كوب من الزيت.

كوب من الحليب المحلى المكثف.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من القشطة.

رشة من الملح.

طريقة إعداد شيكولاتة النوتيلا بالبندق

أولا نقوم بوضع مقلاة علي النار ونضع فيها الرزق ونقابة باستمرار ليصبح لونة ذهبي.

بعد الانتهاء من تحميل البندق نتركه حتى يبرد

نأخذ البندق ونقوم بوضع في الكبة الكهربائية أو باستخدام الهون اليدوي ونقوم بطحن البندق جيدا

ثم نقوم بوضع البندق مع السكر البودرة والكاكاو الخام ونخلطهم جيدا.

باستخدام الكبة نقوم بوضع المكونات الجافة ثم نقوم بوضع الزيت بالتدريج.

حتى تختلط كل المكونات نقوم بوضع الحليب المحلى المكثف.

ثم نقوم بوضع القشطة والزبدة يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

نستمر بالتقليب وبعد الانتهاء نحفظ النوتيلا في برطمان معقم جيدا من الزجاج.

مكونات شوكولاتة النوتيلا بالنسكافيه

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر البودرة.

2 ظرف نسكافيه بنكهة البندق.

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

كوب من الزيت

ملعقة من القشطة.

ملعقة من الزبدة اللينة.

ملعقتان من الحليب المحلى المكثف.

طريقة إعداد شيكولاتة باستخدام النسكافيه