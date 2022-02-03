أقوى وصفات هندية لتطويل الشعر في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

تبحث الكثير من السيدات عن وصفات طبيعية لتحسين الشعر وتطويله، ومن أكثر الوصفات الفعالة في تطويل الشعر هي الوصفات الهندية، حيث النساء الهنديات يتمتعن بشعر طويل وصحى، لكثرة وجود الأعشاب الهندية والزيوت الطبيعية التي يستخدمونها، ويتواجد عدد كبير من الوصفات يعمل على تنعيم الشعر وتطويله، وتبحث الفتيات والنساء عن سر الوصفات الهندية الطبيعية، حيث يوجد تركيبات كيميائية تباع بأسعار مبالغ فيها ظننا منهم أنها تعمل علي تطويل الشعر، ولكن من الممكن إعداد وصفات طبيعية في المنزل بعدد بسيط من المكونات، حيث المكونات الطبيعية تعمل علي تحفيز نمو الشعر.

وصفات هندية تساعد على تطويل الشعر

حلم معظم النساء بشعر طويل وناعم دون صرف مبالغ كبيرة من المال أو الذهاب إلي صالونات التجميل، فتلجأ النساء دائما الى المواد الطبيعية، وتستخدم اليوتيوب او جوجل للبحث عن الوصفات المناسبة التمويل السعر مثل وصفة بياض البيض، وصفة الثوم وزيت الزيتون

مكونات وصفة بياض البيض

يعد البيض من مصادر البروتين كما يحتوي على نسبة عالية من الكبريت التي تساعد في نمو الشعر

بياض بيضتين.

ثلاثة ملاعق كبيرة من عسل النحل.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون البكر.

طريقة إعداد وصفة بياض البيض

نقوم باستخدام مضرب خفق بياض البيض حتى يصير قوامه كريمي.

نقوم بوضع العسل الأبيض ونقلب.

ثم نضع زيت الزيتون البكر ونخفق جيدا.

نترك الوصفة عشر دقائق قبل الاستخدام.

نقوم بوضع الخلطة على فروة الرأس مع عمل مساج لها.

نترك الوصفة على الشعر لمدة أربعين دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بماء فاتر.

نكرر هذه الوصف مرة كل أسبوع.

مكونات وصفة الشاي الأخضر لتطويل الشعر

يعتبر الشاي الأخضر من المكونات الطبيعية التي تعمل علي تنعيم الشعر وتعزيز قواه، كما تساعد على تقليل تساقط الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة من متوسطة من العسل الأبيض.

طريقة إعداد وصفة الشاي الأخضر