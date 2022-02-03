أسهل طريقة لعمل المعمول بالملبن في المنزل

يعد المعمول بالملبن ، من الحلويات الشرقية الشعبية، والتي في الغالب تنتشر في أيام العيد، يعتبر من أشهر وصفات الحلويات السعودية، ويتم تقديمه بعدة حشوات متنوعة، كالتمر والمكسرات والملبن وغيرها، ويمكن تحضيره في المنزل بمذاق لا يقاوم، وهو من أجمل أنواع الحلويات الناعمة التي تشتهر بكثرة في السعودية، ويعد أيضاً أشهر أنواع الحلوى في الأعياد، ويعد من المخبوزات المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ والرائع، ويشتهر تحضيره بعدة نكهات مختلفة، يتميز أيضاً بقوام خفيف وهش جداً يذوب بالفم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل المعمول بالملبن في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل المعمول بالملبن

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من السمن الذائب.

كوب من السكر.

نصف كوب من الشربات.

معلقة صغيرة من المحلب.

200 مل ماء بارد.

للحشو:-

ربع كيلو ملبن.

2 معلقة كبيرة سمن.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير المعمول بالملبن اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء كبير، ونضع به الدقيق والسمن ونعجن باليد جيداً لمدة 3 دقائق تقريباً، حتي يصبح لدينا عجينة متماسكة. ثم نقوم بتغطية العجين، ونضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك نضع المحلب علي العجين، بعد إخراجه من الثلاجة ونعجن جيداً. بعد ذلك في وعاء صغير، ضعي الماء البارد والسكر والشربات وقلبي جيداً، ثم أضيفي خليط السكر والماء إلي العجين. ثم اعجني بيدك بحرص من الأسفل إلي أعلي، حتي تختلط المكونات، ويصبح لدينا عجينة لزجة قليلاً. بعد ذلك غطي العجين، واتركيه يرتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة 60 دقيقة، حتي يتماسك العجين. ثم سخني الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، وضعي الرف في المنتصف. بعد ذلك قسمي العجين إلي كرات متساوية الحجم، ثم احشيها بالملبن وزينيها بالنقوش. ثم رصي المعمول في صواني الفرن، واخبزيه لمدة 7 إلي 10 دقائق، حتي يكتسب لوناً ذهبياً فاتحاً.

طريقة عمل الحشو

هيا بنا نتعرف علي خطوات عمل الحشوة وهي كالتالي:-