إعملي الباتيه المورق بحشوة الجبنة والزيتون بطريقة سهلة و إليكي كل أسراره

الكثير منا يعشق تناول المعجنات الهشة القطنية بكل أنواعها سواء كانت ذات حشوات حلو أو حادق لكونها ذات مذاق رائع وشهي، وترغب حواء في تعلم طرق تجهيزهم لكي يكون متوفر دائما وبجودة عالية ومضمون نظافته لتناسب أفراد الأسرة للإستمتاع بمذاق وجودة عالية، واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل الباتيه بحشوة الجبن بالتفصيل.

مقادير ومكونات الباتيه بالجبنة:

كيلو دقيق.

ربع كوب زيت.

كوب زبادي.

3 ملعقة حليب بودر.

خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خل.

بيكينج بودر.

كوب وربع ماء دافيء (للعجن).

ربع ملعقة ملح.

مكونات خليط دهن الوجه:

2 ملعقة حليب بودر.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة نسكافية (أو قهوة).

2 ملعقة ماء.

نصف كوب سمسم.

نصف كوب حبة البركة

مكونات حشو الباتيه:

جبنة (أي نوع المتوفر).

زيتون مقطع قطع.

خطوات عمل الباتيه بالجبنة:

أولاً نبدء بتجهيز العجينة نضع بالعجان أو في وعاء العجن الدقيق والملح والبيكينج بودر والسكر والحليب البودر والخميرة المذابة. ونقوم بخلط المكونات معاً ثم نضيف الزيت والزبادي والخل و نخلطهم حتى تتجانس كل المكونات معاً. ونقوم بإضافة الماء تدريجياً حتي نحصل على عجينة طرية ثم نغطيها ونتركها تختمر في مكان دافيء لمدة ساعة. بعد أن تخمر العجينة نقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل متساوي ثم نقطعها شرائط على شكل مستطيل أيضاً ونبدء بحشو كل قطعة من العجين بالحشوة المتاحة نجهز الحشوة نقوم بخليط الجبنة والزيتون معاً ونضعه في أول العجينة ونلفها رول ونرص في صنية مدهونة بالزيت. نكرر هذة الخطوة حتى تنتهي كمية العجين. نترك الباتية في الصينية يخمر مرة أخرى حتى تتضاعف حجمها. نقوم نتجهيز خليط دهن المعجنات في كوب نضع السكر والقهوة سريعة الذوبان والحليب البودر والماء ونقلب ونستخدم الخليط في دهن الباتيه ونضع على الوجه السمسم وحبة البركة. ندخل الباتية الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تنضج وتأخد اللون الذهبي وتقدم وهي دافئة.

ملاحظات هامة لنجاح الباتيه بالجبنة: