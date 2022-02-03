حيلة عبقرية فقط معلقه صغيرة علي الباذنجان وعمره ما هيشرب زيت ابدا وشوفوا طريقتي بدون نقطه زيت واحده تقلي الباذنجان

يعرف الباذنجان بطعمه اللذيذ فهو من الخضروات الشهية وليست غالية الثمن ويحتوي على كثير من الفوائد للجسم وتحرص ربات المنازل على عمله بطريقة صحية دون أن يتشرب أي زيوت وذلك حتى لا يؤثر على صحة أفراد الاسرة لذلك سوف نتعرف على طريقة عمله من خلال هذا المقال.

قلي الباذنجان بدون ما يتشرب زيت

يتم عمل الباذنجان بكثير من الطرق المقلي والمشوي وفي طواجن الفرن ويعشق الكثير منا الباذنجان المقلي ولكن يجب عند تناوله أن يكون بدون أن يتشرب أي زيت وذلك للمحافظة على صحتنا سوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية:

الطريقة الاولى:-

٤ حبات من الباذنجان.

ملعقة ملح.

٢ ملعقة من الزيت.

طريقة التحضير:-

اغسلي حبات الباذنجان جيدا بالماء والخل.

قطعي القشرة الخارجية للباذنجان.

قطعي الباذنجان حلقات.

ضعي رشة ملح على الباذنجان وأتركه لمدة ساعة.

قومي بدهن الباذنجان بواسطة فرشاة من الأمام والخلف بالزيت ضعي الباذنجان في صينية وضعية في الفرن.

أخرجيه من الفرن بعد أن يصبح لونه ذهبيا من الجانبين.

يتم تقديمة بعد ذلك في أطباق التقديم مع السلطة والعيش.

الطريقة الثانية:

نغسل حبات الباذنجان جيدا ويفضل الباذنجان الرومي.

نحضر التوابل من الكمون والفلفل الاسمر والملح و٣ ملاعق كبيرة من الدقيق نقوم بخلط المكونات جيدا التوابل مع الدقيق.

توضع التتبيله على الباذنجان ويقلب جيدا فيها.

تحضر طاسة بها زيت ونقوم بقلية جيدا حتى يصبح لونه ذهبيا.

عند تمام النضج يخرج من الزيت ويوضع على مناديل المطبخ.

ونلاحظ بأن طعمه مقرمش ولذيذ ولا يوجد به أي زيوت.

فوائد قلي الباذنجان بدون زيت