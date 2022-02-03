نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلص من مشاكل الأسنان وحافظ علي صحة الفم واللثة قد لا تذهب إلي دكتور الأسنان مرة أخري في المقال التالي

عمر شويل - جدة صحة الأسنان والعناية اليومية بالأسنان مهمة جدا، ولتجنب ألام الأسنان وعدم الذهاب إلي دكتور الأسنان علينا تناول الأغذية الصحية السليمة ، حيث أنها تلعب دورًا حيويًا في تعزيز صحة الفم وضمان الابتسامة المشرقة والجميلة على وجوهنا، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الغذائي الصحي يجعل جهاز المناعة لدينا أقوى، مما يساعد بدوره على تجنب جميع المشاكل الصحية، بما في ذلك صحة اللثة والأسنان.

أهم الأغذية التي تحافظ علي صحة الأسنان واللثة

تناول الجبن بأنواعه

يقلل من إزالة المعادن بالمينا ويساعد في الحفاظ على صحة الفم، مضغ الجبن ينشط إنتاج اللعاب وخاصيته القلوية تعمل على تحييد الحمض الذي تشكله البكتيريا على الأسنان، كما يساعد اللعاب المنتج على تخفيف السكر في الفم.

الحليب و الزبادي

في دراسة، لوحظ أن بروتينات الحليب تلتصق بالأسنان وتمنع بكتيريا تسوس الأسنان من مهاجمتها، أيضا، تساعد الببتيدات الفسفورية في الحليب على الحفاظ على معادن الأسنان،الزبادي هو بروبيوتيك يساعد على استقرار الجراثيم الفموية والحفاظ على صحة اللثة والأسنان ايضا.

البرتقال

البرتقال يحتوي على مركبات مفيدة جدا، و التي تكون فعالة ضد البكتيريا عن طريق الفم، تقول دراسة أن خلاصة قشر البرتقال لها خاصية مضادة للبكتيريا تظهر سلوكًا قويًا ضد مسببات الأمراض الفموية.

الخضراوات الغنية بالألياف من الورقيات

تحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم كما إنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لمضغها وبالتالي إفراز اللعاب الذي يساعد في تنظيف الأسنان وحمايتها من التسوس لذا فهي من الأمثلة الرائعة للمحافظة على نظافة الأسنان وتقويتها وتشمل الخس، الملفوف والجرجير وغيرها.

الموز

يحتوي الموز على الفيتامينات والمعادن المختلفة ومنها البوتاسيوم والحديد، والذي يعزز صحة الأسنان ويساهم في تقويتها وحماية اللثة من الإصابة بالالتهابات، فستلاحظ الفرق عند استخدام قشر الموز من خلال فرك الأسنان به، مما يساعد على التخلص من الرواسب وتبييضها.

المكسرات الطازجة

هي أطعمة تقوي الأسنان بشكل كبير لأنها مليئة بالعناصر الغذائية المهمة لمحاربة البكتيريا التي تسبب تسوسات الأسنان ومنها الكالسيوم، الفسفور، حمض الفوليك، والمغنيسيوم، البوتاسيوم والزنك، فيتامين هـ و ب6.

الفراولة

تحتوي الفراولة على حامض الماليك، وهو الحمض الذي يستخدم للتخلص من الرواسب التي توجد على الأسنان، ولهذا من المهم تناول الفراولة أو إضافة الفراولة المسحوقة إلى معجون الأسنان، والتي تساعد على تبييضها.