معجزة كريم الترمس والنشا: لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت منها فوري2022

نقدم لكم معجزة كريم الترمس والنشا ، الرهيب في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت من البشرة نهائيا خلال فترة قصيرة جدا، وسوف تحصلين علي بشرة مثالية وخالية من التشققات والجلد الميت، وسوف تصبح مثل بشرة الأطفال من اول استخدام، حيث يعد الترمس المر هو مكون رهيب ولديه فوائد عديدة علي البشرة من حيث التفتيح والتقشير وإزالة الجلد الميت من البشرة نهائيا، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة أعداد معجزة كريم الترمس والنشا في المنزل بكل سهولة للحصول علي بشرة مثالية2021.

مكونات عمل معجزة كريم الترمس والنشا لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت من البشرة

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكريم الرهيب في تفتيح البشرة فوري من اول استعمال فوري وهي كما يلي:-

معلقتان من الترمس المر المطحون.

معلقتان من العسل.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث معالق من ماء الورد أو الماء العادي .

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم الرهيب في الحصول علي بشرة مثالية من اول استخدام ونتائج مبهرة وهي كما يأتي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نضع بداخلة دقيق الترمس المر والنشا العسل ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم الماء بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية ولين دون أي كتل من الخليط. ثم نضيف عصير الليمون حسب الرغبة ونقلب جميع المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتي يصبح جاهز للاستخدام.

طريق الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة لكيفية استخدام الخليط علي البشرة والحصول علي بشرة مثالية من اول استخدام للخليط وهي كما يلي:-

نقوم بغسل وتنظيف البشرة جيدا ثم نضع دهنة من الخليط علي الوجه بتساوي بشكل كامل ونترك البشرة تجف.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10 دقائق إلي ربع ساعة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء.

نكرر العملية مرتين من كل أسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج فوري بفضل الله في خلال فترة بسيطة.

فوائد معجزة كريم الترمس والنشا الرهيبة علي البشرة

نقدم لكم بعض الفوائد الخرافية للكريم الرهيب للبشرة دون اضرار جانبية وتحدي وهي كالاتي:-