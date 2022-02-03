نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة البقع السوداء من البشرة وإعادة تفتيح الوجه وتبييض البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة البقع السوداء من البشرة مشكلة تظهر لدى الكثير من الرجال والنساء على السواء، وتعتبر طرق حلها عديدة ومتنوعة وبسيطة في نفس الوقت، فمن النساء من تستخدم المكياج كحل مؤقت لإخفاء هذه البقع، بالإضافة إلى أن هناك بعض الطرق المتعبة إلى حد ما والمرتفعة التكلفة منها استخدام الليزر أو التقشير الكيميائي وطرق أخرى عديدة، لكن البحث عن طرق طبيعية ومنزلية يعتبر أحد الأمور الآمنة إلى حد كبير، لما يعود بالنفع على البشرة على المدى الطويل ولما يتسبب به من إزالة البقع السوداء بأرخص تكلفة وأسهل الطرق، وفي السطور القادمة نشير إلى طرق إزالة البقع السوداء من البشرة بطريقة سهلة وفعالة.

إزالة البقع السوداء من البشرة

قبل التعرف على كيفية إزالة البقع السوداء من البشرة، نتعرف على أهم أسباب ظهور البقع السوداء على الوجه مثل:

التغيرات الهرمونية: التي تحدث للمرأة أثناء الحمل وبعد الولادة، وفترة انقطاع الطمث، أو استخدام حبوب منع الحمل.

أشعة الشمس: التي تسبب ظهور البقع عند التعرض المباشر لأشعتها الضارة.

أدوات إزالة الشعر: التي تؤدي إلى زيادة ظهو ر تلك البقع.

تلك البقع. آثار الحبوب والبثور القديمة والتي لم يتم معالجتها بالطريقة الصحيحة.

التقدم في العمر والشيخوخة.

عصير الليمون

تستخدم هذه الوصفة لإزالة البقع السوداء كما تعمل على تفتيح البشرة وتبييض الوجه، وهي آمنة في حال استخدامها على النحو التالي:

تقطع ثمرة الليمون إلى نصفين ويتم عصرها ووضع العصير في كوب.

ثم باستخدام قطنة موضوع عليها قليل من عصير الليمون، امسح على مكان البقع السوداء في البشرة.

بعد ذلك اترك الليمون على البشرة حتى يجف، ثم اغسل الوجه بماء بارد.

يمكن تكرار هذه الوصفة يومياً في الصباح والمساء للتخلص من البقع السوداء تماماً، أو استخدام وصفة تفتيح الوجه بالليمون والنشا.

ماسك الزبادي والليمون

يعمل الزبادي على تطهير البشرة والتخلص من البقع السوداء فيها، بجانب الليمون الذي يستخدم في تفتيح البقع السوداء، ويتم إتباع ما يلي في الوصفة:

نحضر ملعقة كبيرة من الزبادي، وثمرة واحدة من الليمون.

نعصر الليمون و نضع العصير في كوب، يضاف الزبادي إلى عصير الليمون وتقلب المكونات جيداً.

ثم نضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نغسل الوجه بماء بارد.

أفضل النتائج من هذه الوصفة تظهر بعد تكرار استخدامها مرتين في الأسبوع.

شرائح البطاطس

تعمل البطاطس على تقشير خلايا البشرة الميتة، بالإضافة إلى التخلص من البقع السوداء، كما يتم تبييض الوجه ولمعان البشرة كل ما يلزم هو عمل ما يلي: