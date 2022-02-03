طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص اللذيذ اسعدي عائلتك بها باستمرار

تعتبر الكيكة من أفضل أنواع المخبوزات التي تتمتع بطعم في غاية الروعة، وهناك الكثير من الطرق المختلفة والنكهات اللذيذة لعمل الكيكة، وكيكة البرتقال تعتبر من أفضل وألذ طرق لعمل الكيكة والمحببة بشكل كبير للغاية من الجميع كباراً وصغاراً، ونحن الآن في موسم البرتقال وتسعى ربات البيوت تقديمه باستمرار لعائلتها لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي المناعة، ولكن الأطفال دوما يرفضون تناوله، وكيكة البرتقال تعتبر حيلة رائعة حتى تقدم الأمهات البرتقال لأبنائها والاستفادة من كل فوائد العظيمة، ولذلك قررنا أن نقدم لكم طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص اللذيذ.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

من أهم ما تتميز به كيكة البرتقال لونها البرتقالي المميز والفوائد العظيمة التي تحتويها، وهذا بفضل المكونات الصحية التي تدخل في تحضيرها مثل البيض والبرتقال وغيره، وهي من الوصفات التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو في العشاء أو كوجبة خفيفة، كما أنها تقدم باستمرار في المناسبات المختلفة.

المكونات:

كأسين دقيق مخصص للمخبوزات.

كأس ونصف سكر.

نصف كأس زبدة.

كأس عصير برتقال فريش.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة بشر برتقال.

رشة ملح.

مكونات صوص البرتقال:

كأس عصير برتقال طازج.

كأس سكر.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير كيك البرتقال: