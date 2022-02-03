أحسن أكلات تساعدك على حرق دهون وتفقدك سعرات حرارية للتخسيس

مأكولات تساعد على حرق دهون وتفقدك سعرات حرارية، فالكثير منا يرغب في أن يفقد الوزن الزائد في جسمه ويكون ذلك خلال فترة قصير، فيتبع الحميات الغذائية والرجيم ويتناول وجبات صحية ومفيدة وتكون نسبة سعرات حرارية بها ليست مرتفعة، وما يساعد في ذلك أيضاً مأكولات تفقدك سعرات حرارية وتجعل جسمك ماكينة لحرق الدهون طوال اليوم وخلال ساعات النوم أيضا، وسنذكر لكم بعض من تلك مأكولات أحرصوا على ضمها إلى يومكم ضمن الوجبات وستلاحظوا نتيجة مبهرة في تخسيس الوزن وعدم الشعور بالجوع خاصة أثناء ساعات الليل بفصل الشتاء.

أطعمة تحرق سعرات حرارية بالجسم وتشعرك بالشبع

من مأكولات الصحية التي يتم تناولها لفقد الوزن هو الشوفان، فأغلب الأكلات بل كلها التي تعد من الشوفان مأكولات تشعرك بالشبع وتحرق سعرات حرارية بجسمك فعندما تشعر بالشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام يرغب الجسم في حرق الدهون فيلجأ إلي دهون داخل الجسم ليقوم بحرقها ليكتسب طاقة اللازمة للجسم.

الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الألياف لذا يفضل تناولها في الصباح في وجبة الإفطار مع بيضة وبذور شيا وبذر كتان تكون خفيفة على معدة وتشعرك بالشبع لعدة ساعات. شوفان بالبيض في الصباح من دون حليب يضبط هرمون الأنسولين بالدم كما أنها وجبة غنية بالألياف وبروتين وتكون بطيئة الهضم فيشعر الشخص بالشبع لساعات طويلة. كما يمكن عمل مخبوزات بدقيق الشوفان ويكون مناسب كوجبة رئيسية فيمكن عمل بيتزا بالشوفان أو عمل خبز بالشوفان المشبع واستبدال الخبز العادي به فهو نفس الطعم ولكن يشعرك بالشبع أكثر.

حلويات مشبعة تحرق الدهون والسعرات الحرارية