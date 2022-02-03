طريقة بسكويت اليانسون برائحته الرائعة مقرمش و هش ولا أروع

بسكويت اليانسون الذكي الرائحة،وأيضا سريع التحضير ومن أنواع البسكويت المفضلة لدي الكبار والصغار لرائحته الذكية الجميلة وقرمشته الشهية مع المشروبات الساخنة أو مشروبك المفضل ،وأيضا فوائد اليانسون الكثيرة حيث يعمل على التحسين من عملية الهضم والقليل أيضا من مشكلات الجهاز الهضمي كلها، لذلك أحضرنا لكم هذه الطريقة السهلة البسيطة للمكونات لعمل بسكويت اليانسون اللذيذ.

بسكويت اليانسون وفوائده

يحتوي البسكويت على كل للمكونات الكاملة العناصر الغذائية ،بالإضافة إلى المكون الرئيسي وهو اليانسون الذي يعمل على تهدئة الأعصاب وحماية الجهاز التنفسي وتعزيز مناعته، كما يضيف رائحة طيبة في المنزل أثناء عمله تجعل كل من في المنزل ينتظره.

مكونات بسكويت اليانسون

طريقة التحضير بسكويت اليانسون اللذيذ