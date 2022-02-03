نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة بسكويت اليانسون برائحته الرائعة مقرمش و هش ولا أروع في المقال التالي
بسكويت اليانسون الذكي الرائحة،وأيضا سريع التحضير ومن أنواع البسكويت المفضلة لدي الكبار والصغار لرائحته الذكية الجميلة وقرمشته الشهية مع المشروبات الساخنة أو مشروبك المفضل ،وأيضا فوائد اليانسون الكثيرة حيث يعمل على التحسين من عملية الهضم والقليل أيضا من مشكلات الجهاز الهضمي كلها، لذلك أحضرنا لكم هذه الطريقة السهلة البسيطة للمكونات لعمل بسكويت اليانسون اللذيذ.
بسكويت اليانسون وفوائده
يحتوي البسكويت على كل للمكونات الكاملة العناصر الغذائية ،بالإضافة إلى المكون الرئيسي وهو اليانسون الذي يعمل على تهدئة الأعصاب وحماية الجهاز التنفسي وتعزيز مناعته، كما يضيف رائحة طيبة في المنزل أثناء عمله تجعل كل من في المنزل ينتظره.
مكونات بسكويت اليانسون
طريقة التحضير بسكويت اليانسون اللذيذ
- تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لحين إعداد عجينة البسكويت.
- خلط الزيت مع السكر باستخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربي جيدا.
- نقوم بإضافة البيض والفانيلا والخلط مرة أخرى، ثم إضافة اليانسون.
- نخل الدقيق مع البيكنج باودر، وخلطهما مع اليانسون جيداً حتي تتكون عجينة ثقيلة نوعاً ما.
- إحضار صينية متوسطة ومستطيلة الشكل.
- صب خليط العجينة في الصينية وفردها بالتساوي قدر المستطاع، تفرد كالكيك في الصينية كلها ولكنها أثقل من كثافة الكيك وتشبه العجينة إلي حد كبير.
- إدخالها في الفرن الحار لمدة 20 دقيقة على الرف الأوسط.
- إخراج الصينية من الفرن وتركها حتى تبرد تماماً.
- تقطيع البسكويت على شكل مستطيلات متساوية بعد أن يبرد، حيث وتقطع بالطول في الصينية والقطع الطويلة تقطع اللي قطع متوازية لأصابع بسكويت.
- تشغيل الفرن على جهة الشواية ونقوم بتحميره حاي يأخذ لون ذهبي مقرمش لذيذ.
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