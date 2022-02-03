معلقة من هذا المكون ضعيه على الكيك للحصول على كيك أبيض وهش كالقطن بدون ما تهبط منك

معلقة من هذا المكون ضعيه على الكيك للحصول على كيك أبيض وهش كالقطن تعتبر طريقة عمل الكيك الهش والمرتفع واللذيذ من الوصفات التي عليها إقبال كبير جدًا، وخاصة من قبّل الأمهات والتي تحب أن تقوم بتحضير الوصفات المختلفة لأطفالها وخاصة الأطعمة السهلة والخفيفة والتي في نفس الوقت قيمتها الغذائية وفائدتها الصحية عالية، وتتوفر الكيك في كل المحلات والمخابز جاهزة ولكن مضاف إليها مواد حافظة قد تضر بصحتك وصحة أطفالك، ولم يعد هناك أي ضمان للأطعمة الجاهزة وخاصة في ظل انتشار العدوى التي نعاني منها جميعًا في البلاد.

خطوات وطريقة عمل الكيك الهش

مكونات الطريقة:-

زبدة طرية بمقدار نصف كوب.

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب الدافئ.

كوبان سكر أبيض.

أربع حبات من البيض.

بيكنج باودر ملعقة كبيرة واحدة.

رشة ملح.

كيسان من الفانيلا.

خطوات التحضير:-

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة مئتي درجة مئوية واتركيه حتى تجهزي عجينة الكيك وضعيها بداخله.

في وعاء مناسب أضيفي الدقيق الأبيض والبيكنج باودر والملح الأبيض وقلبي المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة.

ضعي السكر والزبدة في الخلاط الكهربائي حتى يصبح متجانس ثم أضيفي البيض بالتدريج وقلبي الخليط وضعيه داخل الخلاط مرة أخرى أو بواسطة المضرب الكهربائي ثم أضيفي الفانيلا.

بعد ذلك أضيفي الدقيق الأبيض والحليب الدافئ وقلبيهم حتى تصبح العجينة سائلة ومتجانسة وناعمة ثم ابدئي في صبّها داخل الصينية المدهونة بالزبدة أو الزيت أو السمنة البلدي.

ضعي الصينية داخل الفرن المسخن مسبقًاا واتركيها لمدة نصف ساعة مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيًا قبل نضج الكيك بدخله.

أسرار نجاح طريقة الكيك الهش الإسفنجي

هناك بعض الأسرار التي ساهمت في نجاح الوصفة والتي تتمثل فيما يلي:-

تسخين الفرن مسبقًا قبل وضع الكيك بداخله يساهم في نضج الكيك بطريقة محترفة.

المكون السحري الذي يساعد على ارتفاع الكيك همعلقة من الخل الابيض يتم وضعها في الخلاط مع البيض والسكر.

عدم فتح الفرن على الكيك قبل نضجها وقبل مرور النصف ساعة حيث أنه إذا فتحتي الفرن يهبط من سطح الكيك ويفسدها.

كما أن فتح الفرن يعمل على تشقق الكيك وفسادها وعدم احمرارها.